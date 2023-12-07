 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
DEC 23 CAC 40 Index (10x)
7 428.00
-0.24%
  2. Aide
  2. Aide
DEC 23 CAC 40 Index (10x)
7 428.00
-0.24%
Indices
 
Chiffres-clés
 

Sanofi-L'essai de phase III consacré au Sarclisa atteint son critère d'évaluation primaire
information fournie par Reuters07/12/2023 à 07:40

Sanofi SA SASY.PA :

* L'ESSAI DE PHASE III CONSACRÉ AU SARCLISA® (ISATUXIMAB) A ATTEINT SON CRITÈRE D'ÉVALUATION PRIMAIRE DE SURVIE SANS PROGRESSION CHEZ DES PATIENTS ATTEINTS D'UN MYÉLOME MULTIPLE NOUVELLEMENT DIAGNOSTIQUÉ, NON ÉLIGIBLES À UNE GREFFE

* SARCLISA COMBINÉ À L'ASSOCIATION BORTÉZOMIB-LÉNALIDOMIDE-DEXAMÉTHASONE (VRD) A PERMIS DE RÉDUIRE SIGNIFICATIVEMENT LE RISQUE DE PROGRESSION OU DE DÉCÈS, COMPARATIVEMENT AU PROTOCOLE VRD SEULEMENT

* PREMIER ESSAI MONDIAL DE PHASE III POSITIF D'UN ANTICORPS ANTI-CD38 EN ASSOCIATION AVEC UNE CHIMIOTHÉRAPIE VRD CHEZ DES PATIENTS NON ÉLIGIBLES À UNE GREFFE QUI RENFORCE LE POTENTIEL DE SARCLISA EN TANT QUE MÉDICAMENT PREMIER DE SA CLASSE

* LES RÉSULTATS DE L'ÉTUDE SERONT PRÉSENTÉS DANS LE CADRE D'UN FUTUR CONGRÈS MÉDICAL ET FORMERONT LA BASE D'UNE PROCHAINE SOUMISSION RÉGLEMENTAIRE

Texte original sur Eikon ....nGNE30tz0W Pour plus de détails, cliquez sur SASY.PA

(Bureau de Gdansk)

Valeurs associées

SANOFI
Euronext Paris 0.00%
© 2023 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank