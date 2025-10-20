Sanofi-L'essai de phase 2 d'AlphaMedix souligne le "potentiel thérapeutique" contre les TNE-GEP

Sanofi SA SASY.PA :
* ESMO : LES DONNÉES DE L'ESSAI DE PHASE 2 SOULIGNENT LE POTENTIEL THÉRAPEUTIQUE PROMETTEUR D'ALPHAMEDIX EN TANT QUE PIONNIER DE LA NOUVELLE CLASSE DES ALPHATHÉRAPIES CIBLÉES CONTRE LES TUMEURS NEUROENDOCRINES
* UN ESSAI DE PHASE 3 À L'ÉCHELLE INTERNATIONALE EST EN COURS DE PRÉPARATION, DESTINÉ À UNE ÉVALUATION APPROFONDIE D'ALPHAMEDIX COMME TRAITEMENT DES TNE-GEP
Texte original nGNE8XNFcp Pour plus de détails, cliquez sur SASY.PA
(Rédaction de Gdansk)
