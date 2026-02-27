 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Sanofi-L'acoziborole Winthrop reçoit un avis positif du CHMP pour la maladie du sommeil
information fournie par Reuters 27/02/2026 à 12:01

Sanofi SA SASY.PA :

* L'ACOZIBOROLE WINTHROP, DÉVELOPPÉ PAR DNDI ET SANOFI, REÇOIT L'AVIS POSITIF DU CHMP COMME TRAITEMENT À DOSE UNIQUE À TROIS COMPRIMÉS POUR LA FORME LA PLUS FRÉQUENTE DE LA MALADIE DU SOMMEIL

* LA RECOMMANDATION S'APPUIE SUR UNE ÉTUDE DE PHASE 2/3, QUI DÉMONTRE JUSQU'À 96% DE TAUX DE RÉUSSITE À 18 MOIS À DES STADES PRÉCOCES ET AVANCÉS DE T.B. GAMBIENSE

* LE TRAITEMENT, ADMINISTRÉ EN DOSE UNIQUE DE TROIS COMPRIMÉS, POURRAIT OFFRIR UNE ALTERNATIVE PLUS SIMPLE AUX RÉGIMES PLUS LONGS ET PLUS COMPLEXES ET AIDER À SOUTENIR L'OBJECTIF DE L'OMS D'ÉLIMINER LA MALADIE D'ICI 2030

Pour plus de détails, cliquez sur SASY.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

SANOFI
81,6000 EUR Euronext Paris +0,89%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 12:08

    ça va faire un tabac dans les administrations !

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank