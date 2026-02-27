Sanofi-L'acoziborole Winthrop reçoit un avis positif du CHMP pour la maladie du sommeil

Sanofi SA SASY.PA :
* L'ACOZIBOROLE WINTHROP, DÉVELOPPÉ PAR DNDI ET SANOFI, REÇOIT L'AVIS POSITIF DU CHMP COMME TRAITEMENT À DOSE UNIQUE À TROIS COMPRIMÉS POUR LA FORME LA PLUS FRÉQUENTE DE LA MALADIE DU SOMMEIL
* LA RECOMMANDATION S'APPUIE SUR UNE ÉTUDE DE PHASE 2/3, QUI DÉMONTRE JUSQU'À 96% DE TAUX DE RÉUSSITE À 18 MOIS À DES STADES PRÉCOCES ET AVANCÉS DE T.B. GAMBIENSE
* LE TRAITEMENT, ADMINISTRÉ EN DOSE UNIQUE DE TROIS COMPRIMÉS, POURRAIT OFFRIR UNE ALTERNATIVE PLUS SIMPLE AUX RÉGIMES PLUS LONGS ET PLUS COMPLEXES ET AIDER À SOUTENIR L'OBJECTIF DE L'OMS D'ÉLIMINER LA MALADIE D'ICI 2030
Pour plus de détails, cliquez sur SASY.PA
(Rédaction de Gdansk)
