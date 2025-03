Sanofi : franche cassure du support des 103E information fournie par Cercle Finance • 26/03/2025 à 14:34









(CercleFinance.com) - Sanofi valide une franche cassure du support des 103E (testé du 19 au 25 février) et se dirige vers un test des 98E (les MM100 et MM200 sont regroupées dans cette zone), voir des 96,5E (pivot moyen terme).





Valeurs associées SANOFI 101,6600 EUR Euronext Paris -1,99%