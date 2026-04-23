Sanofi-Forte hausse du CA et du BNPA au T1 avec les lancements et acquisitions

Sanofi SASY.PA a fait état jeudi d'une croissance à deux chiffres de ses ventes et de son bénéfice net par action des activités (BNPA) au premier trimestre, le groupe pharmaceutique bénéficiant du lancement de nouveaux médicaments et de ses récentes acquisitions.

Le chiffre d'affaires a progressé de 6,2% à 10,51 milliards d'euros (+13,6% à changes constants) et le BNPA ressort à 1,88 euros, en hausse de 5%.

Les ventes liées aux nouveaux lancements "Pharma" ont progressé de 49,6%, atteignant 1,2 milliard d'euros.

Pour réduire sa dépendance à son médicament vedette Dupixent dont le brevet expire en 2031, Sanofi, en plein changement de gouvernance, est à la recherche de nouveaux produits et a procédé à une série d'acquisitions.

Sa plus importante transaction en 2025 a été l'acquisition de Blueprint Medicines pour 9,5 milliards de dollars, qui a ajouté à son portefeuille un médicament approuvé, Ayvakit, destiné au traitement d'une maladie sanguine rare.

L'année dernière, Sanofi a également accepté d'acheter le fabricant de vaccins pour adultes Dynavax Technologies pour 2,2 milliards de dollars en décembre, et a conclu l'acquisition du développeur britannique de vaccins privés Vicebio pour 1,5 milliard de dollars en juillet.

Pour l'heure, le Dupixent reste encore la principale source de profits pour Sanofi. Les ventes de ce traitement de la dermatite atopique ont progressé de 30,8% au premier trimestre, à 4,17 milliards d'euros.

Pour 2026, Sanofi anticipe toujours un chiffre d'affaires en progression "dans le haut de la fourchette à un chiffre" (7% à 9%) à changes constants. Le BNPA des activités devrait connaître une croissance "légèrement supérieure" à celle des ventes.

Début février, le groupe pharmaceutique a annoncé le départ de son directeur général Paul Hudson et la nomination pour le remplacer de Belén Garijo, qui était directrice générale du groupe pharmaceutique allemand Merck KGaA depuis 2021.

Celle-ci prendra ses fonctions le mois prochain.

(Rédigé par Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)