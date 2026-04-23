Tests médicaux: la géopolitique plombe bioMérieux qui abaisse ses prévisions

BioMérieux, spécialiste français des tests médicaux, a annoncé jeudi une baisse de ses ventes trimestrielles, face à un environnement géopolitique incertain et à un hiver plutôt clément en matière d'épidémie, abaissant en conséquence ses prévisions pour l'année.

( AFP / JEFF PACHOUD )

Au premier trimestre 2026, le groupe a vu son chiffre d'affaires chuter de 10,4%, par rapport à un an plus tôt, à 983,6 millions d'euros. Même sans tenir compte d'effets de change défavorables, la tendance est à la baisse (-3,9%).

"Le premier trimestre a été marqué par une épidémiologie respiratoire relativement faible", avec notamment une épidémie de grippe moins violente qu'un an plus tôt, rappelle le groupe dans un communiqué.

Pour BioMérieux, qui développe notamment des tests liés aux maladies respiratoires, la conséquence se fait sentir sur ses ventes. Son produit phare, les tests respiratoires Biofire, a ainsi enregistré une baisse de près d'un quart de ses revenus.

Mais le groupe dit aussi pâtir d'un "contexte géopolitique et macroéconomique incertain qui pèse sur les décisions d’investissement des clients", alors que le début 2026 a été marqué par le conflit opposant l'Iran aux Etats-Unis et à Israël.

En conséquence, BioMérieux abaisse nettement ses prévisions pour l'année. Il ne table plus que sur une hausse de 3% à 5% de ses ventes - sans tenir compte des effets de changes et d'achats ou de cessions d'activité - contre 5% à 7% précédemment.

Le groupe s'attend aussi à une rentabilité moindre. L'indicateur qu'il retient - le résultat opérationnel courant contributif - devrait, selon lui, progresser de moins de 10% cette année, alors qu'il comptait auparavant sur une hausse supérieure à ce seuil.

Et, s'il s'attend encore à voire augmenter cet indicateur, c'est seulement en "excluant un impact prolongé des événements au Moyen-Orient".

"Nous maintiendrons une gestion stricte et disciplinée" pour que la rentabilité progresse malgré tout, a promis le directeur général, Pierre Boulud, cité dans le communiqué.