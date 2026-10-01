Sanofi et Regeneron renforcent leur partenariat grâce à un accord de développement de médicaments d'une valeur de 8 milliards de dollars et règlent leur litige

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* Sanofi versera 1 milliard de dollars d'avance et jusqu'à 7 milliards de dollars au titre des étapes franchies

* Garijo, directeur général de Sanofi, affirme que des rôles et des responsabilités mieux définis seront le fondement de cette collaboration remaniée

* Selon les analystes, d'autres accords sont encore nécessaires pour renforcer le pipeline de Sanofi après le Dupixent

(Mise à jour des cours de l'action, ajout d'un graphique, de détails issus de la conférence téléphonique, ainsi que des commentaires d'investisseurs et d'analystes aux paragraphes 11 à 16)

par Bhanvi Satija et Mariam Sunny

Sanofi SASY.PA et Regeneron

REGN.O ont annoncé jeudi qu’ils allaient développer ensemble quatre nouveaux médicaments dans le cadre d’un accord pouvant atteindre 8 milliards de dollars et régler un litige antérieur, des mesures qui, selon les analystes, marquent un nouveau départ pour leur partenariat tendu et constituent une première victoire pour la nouvelle directeur général du laboratoire pharmaceutique français, Belen Garijo.

Sanofi versera 1 milliard de dollars d’avance, auxquels s’ajouteront 7 milliards de dollars de paiements d’étapes potentiels. Les deux sociétés se partageront à parts égales les coûts de développement et les bénéfices futurs liés à ces quatre médicaments; Regeneron dirigera la recherche et Sanofi se chargera des ventes mondiales si ces médicaments sont homologués.

Jeudi, l’action Sanofi a clôturé en hausse de près de 1 %. L’action de Regeneron, dont le siège se trouve à Tarrytown, dans l’État de New York, était en baisse de 4 % à la mi-journée.

«La confiance mutuelle sera le principe directeur de cette relation élargie», a déclaré Mme Garijo lors d’une conférence téléphonique avec les investisseurs, ajoutant que ce partenariat s’accompagnerait d’une définition claire des rôles et des responsabilités de chaque entreprise.

Mme Garijo, qui a pris la tête de Sanofi en mai et mène actuellement une révision stratégique de l’entreprise, a promis aux investisseurs une prise de décision plus rapide. Les analystes de Barclays ont noté que son prédécesseur, Paul Hudson, avait tenté sans succès d’étendre l’alliance avec Regeneron, qui a notamment donné naissance au Dupixent, le médicament le plus vendu de Sanofi.

« Bien que ces actifs en soient encore à un stade précoce, cette expansion doit être considérée comme positive, car elle témoigne de l’approche proactive de la nouvelle directeur général face aux incertitudes les plus importantes, mais surmontables, auxquelles sont confrontés les investisseurs », a déclaré Michael Leuchten, analyste chez Jefferies.

Les quatre médicaments à base d’anticorps ciblent les mêmes voies inflammatoires de type 2 que le Dupixent et comprennent le REGN20423, qui en est actuellement aux premiers stades d’essais cliniques pour le traitement de la dermatite atopique, une affection cutanée accompagnée de démangeaisons intenses également connue sous le nom d’eczéma. Les trois autres devraient faire l’objet d’essais cliniques à partir de 2027.

Regeneron deviendra éligible au premier versement d’étape d’un milliard de dollars lorsque le REGN20423 entrera en phase avancée d’essais cliniques, a indiqué le laboratoire pharmaceutique.

M. Garijo a déclaré que le marché de la dermatite atopique pourrait doubler au cours des cinq prochaines années.

« Nous pensons que l’accord conclu aujourd’hui marque une étape importante dans le rétablissement de leurs relations et lève un obstacle majeur pour les deux parties », a déclaré Evan Seigerman, analyste chez BMO Capital Markets.

Cependant, Markus Manns, gestionnaire de portefeuille chez Union Investment, qui détient des actions Sanofi, a remis en question le coût de cette opération, compte tenu des incertitudes liées à ces actifs en phase précoce.

« Sanofi a sans aucun doute payé le prix fort », a-t-il déclaré.

DAVANT AGRANDIR SON PORTEFEUILLE DE PROJETS

Les analystes ont globalement accueilli cette opération de manière positive, mais certains ont averti qu’elle ne résolvait pas le défi fondamental de Sanofi: trouver un portefeuille de produits suffisamment solide pour compenser la perte du brevet du Dupixent plus tard dans la décennie.

Le Dupixent représentait 36 % des ventes de Sanofi en 2025, qui s’élevaient à près de 44 milliards d’euros (49,39 milliards de dollars). Il est autorisé pour le traitement de plusieurs affections, notamment l’eczéma, l’asthme, les polypes nasaux et la bronchopneumopathie chronique obstructive.

Sanofi a déclaré qu’elle s’efforçait activement de prolonger l’exclusivité du brevet du Dupixent, mais a refusé de fournir des détails.

« Cet accord avec () constitue une première étape nécessaire pour que Sanofi regagne la confiance des investisseurs, mais il en faudra bien davantage compte tenu d’une décennie de défis en matière de R&D », ont déclaré les analystes de Guggenheim.

(1 dollar = 0,8909 euro)