information fournie par Reuters • 15/10/2026 à 18:09

Sanofi et le pCPA s’accordent pour élargir l’accès à Dupixent à 4 nouvelles indications au Canada

Sanofi SA SASY.PA :

* SANOFI ET PCPA SIGNENT UNE LETTRE D’INTENTION SUR DUPIXENT POUR 4 INDICATIONS EN DERMATOLOGIE ET DANS LES MALADIES RESPIRATOIRES

Texte original nCNWr53dFa

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(Rédaction de Gdansk)