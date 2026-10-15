Sanofi et le pCPA s’accordent pour élargir l’accès à Dupixent à 4 nouvelles indications au Canada

Sanofi SA SASY.PA :
* SANOFI ET PCPA SIGNENT UNE LETTRE D’INTENTION SUR DUPIXENT POUR 4 INDICATIONS EN DERMATOLOGIE ET DANS LES MALADIES RESPIRATOIRES
Texte original nCNWr53dFa
Pour plus de détails, cliquez sur SASY.PA
(Rédaction de Gdansk)
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* SANOFI ET PCPA SIGNENT UNE LETTRE D’INTENTION SUR DUPIXENT POUR 4 INDICATIONS EN DERMATOLOGIE ET DANS LES MALADIES RESPIRATOIRES
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