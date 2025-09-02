Sanofi en hausse, Deutsche Bank passe à l'achat
information fournie par Cercle Finance 02/09/2025 à 10:48
Vers 10h45, le titre gagne 0,9%, après avoir pris jusqu'à 1,2% en début de séance. L'indice CAC 40 avance pour sa part de 0,2%.
En l'absence de véritable dynamique favorable au niveau de la découverte de médicaments, Sanofi reste fortement tributaire de son médicament vedette Dupixent, qui représente près de la moitié de ses revenus pharmaceutiques, mais dont le brevet doit expirer en 2031, rappelle l'analyste.
Cette épée de Damoclès pèse sur la valorisation boursière du groupe biopharmaceutique, relève l'intermédiaire, ce qui explique selon lui en partie que le titre se traite sur des multiples de valorisation assez bas (11 fois les bénéfices).
L'espoir repose désormais sur les résultats de phase 3 d'amlitelimab, son traitement expérimental de la dermatite atopique, un produit qui vise un marché relativement proche de celui de Dupixent - représentant plus de 70% de ses ventes actuelles - et qui pourrait donc amené à prendre le relais du 'blockbuster' actuel de Sanofi, ajoute-t-il.
Dans ce contexte de défiance des investisseurs, l'action paraît sous-valorisée par rapport au risque encouru, estime Deutsche Bank, qui relève en conséquence sa recommandation en établissant un nouvel objectif de cours de 110 euros, faisant ressortir un potentiel haussier de 22%.
A lire aussi
-
(Reuters) -Les actions Kering et LVMH grimpent mardi à la Bourse de Paris, alors que HSBC a relevé sa recommandation de "conserver" à "acheter" sur les deux valeurs, l'intermédiaire disant voir "la lumière au bout du tunnel" pour le secteur du luxe. Vers 08h57 ... Lire la suite
-
Liechtensteinische Landesbank se retire des Emirats arabes unis, redirige ses clients vers Rothschild
DUBAI (Reuters) -La Liechtensteinische Landesbank (LLB) a pris la décision de se retirer des Émirats arabes unis et a signé un accord de recommandation avec Rothschild pour rediriger ses clients locaux vers la banque, ont annoncé mardi les deux sociétés dans deux ... Lire la suite
-
MILAN (Reuters) -La banque italienne Monte dei Paschi di Siena (MPS) a annoncé mardi avoir relevé son offre sur Mediobanca, en ajoutant un paiement en numéraire à sa proposition d'échange d'actions, afin de prendre le contrôle de sa rivale italienne. MPS, dont ... Lire la suite
-
Le Royaume-Uni a annoncé lundi suspendre temporairement les nouvelles demandes de regroupement familial pour les réfugiés présents sur son territoire. Le gouvernement prévoit aussi de commencer à renvoyer en France dès ce mois-ci de premiers migrants, conformément ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer