Sanofi: Dupixent approuvé dans la BPCO au Japon

(CercleFinance.com) - Sanofi indique que le ministère japonais de la Santé a accordé une autorisation de mise sur le marché et de fabrication à son Dupixent pour le traitement de la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) de l'adulte insuffisamment contrôlé par les traitements existants.



'Cette approbation fait suite à celle obtenue récemment dans l'Union européenne, en Chine et aux États-Unis et repose sur les résultats pivots de phase III obtenus chez des adultes présentant un taux élevé d'éosinophiles', précise le groupe de santé.



Le Dupixent devient ainsi la première nouvelle option thérapeutique approuvée au Japon depuis une décennie pour le traitement de la BPCO et la sixième indication approuvée pour le traitement de maladies chroniques portant une signature inflammatoire de type 2.





