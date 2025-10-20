 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 230,50
+0,46%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

BNP Paribas chute après une condamnation aux USA pour son rôle au Soudan (actualisé)
information fournie par Reuters 20/10/2025 à 12:54

Le logo de BNP Paribas

Le logo de BNP Paribas

L'action BNP Paribas chute en Bourse lundi, des traders et analystes attribuant cette baisse à la décision d'un jury fédéral de Manhattan, aux États-Unis, qui a reconnu vendredi la banque française coupable d'avoir aidé le gouvernement soudanais à commettre des exactions en fournissant des services qui violaient les sanctions américaines.

BNP Paribas a été condamnée à verser un total de 20,5 millions de dollars (17,58 million d'euros) de dommages et intérêts à trois plaignants soudanais qui ont témoigné des violations des droits humains perpétrées sous le régime de l'ancien président Omar el Béchir.

A Paris, vers 10h40 GMT, le titre perdait 7,7% à 69,10 euros, contre une stabilité du CAC 40 au même moment, et était en passe d'enregistrer sa pire journée sur les marchés depuis mars 2023.

Selon les avocats des trois plaignants, ce verdict va permettre à plus de 20.000 réfugiés soudanais résidant aux États-Unis de réclamer à leur tour des dommages et intérêts à BNP Paribas.

Selon un trader, la possibilité de nouvelles plaintes serait à l'origine de la chute du cours de l'action.

BNP Paribas a réitéré lundi dans un communiqué son intention de faire appel et d'utiliser tous les recours à sa disposition.

"Ce résultat est manifestement erroné et ignore des éléments de preuve importants que la banque n’a pas été autorisée à présenter", ajoute le communiqué.

"Ce verdict concerne uniquement ces trois plaignants et ne doit pas avoir de portée plus large", précise BNP Paribas, soulignant que "toute tentative d’extrapolation est nécessairement erronée, tout comme toute spéculation concernant un éventuel 'settlement'".

Le procès visait à déterminer si les services financiers fournis par BNP Paribas constituaient une cause "naturelle et adéquate" des préjudices subis par les survivants des massacres de civils commis au Soudan.

Le gouvernement américain a reconnu le conflit soudanais comme un génocide en 2004.

Par ailleurs, la dégradation surprise par S&P Global de la note de crédit de la France vendredi pèse également lundi sur les actions, Société Générale abandonnant 1,15%.

(Rédigé par Augustin Turpin, avec Olivier Cherfan ; édité par Kate Entringer)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

2 commentaires

  • 14:18

    Extraterritorialité des USA. Les USA attaquent un pays en extrême faiblesse qui a un responsable en chef et ce n'est pas fini.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank