Sanofi: données positives dans la rhinosinusite chronique 16/06/2025 à 08:00









(CercleFinance.com) - Sanofi et Regeneron Pharmaceuticals font part de résultats positifs tirés de l'étude de phase 4 EVEREST chez des adultes atteints de rhinosinusite chronique sévère avec polypes nasaux (RSCaPN) et d'asthme coexistant.



Dans cet essai, le Dupixent a présenté de meilleures performances que le Xolair pour tous les critères d'évaluation principaux et secondaires de l'efficacité de la RSCaPN, ainsi que pour tous les critères d'évaluation liés à l'asthme.



Les résultats de l'étude EVEREST en matière de sécurité se sont quant à eux montrés généralement cohérents avec le profil de sécurité connu de Dupixent dans ses indications respiratoires approuvées.



Ces données ont été communiquées lors d'une présentation orale de dernière minute au congrès annuel 2025 de l'Académie européenne des allergies et de l'immunologie clinique (EAACI) qui se tient à Glasgow, au Royaume-Uni.





