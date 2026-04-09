Sanofi devient la détentrice de l'autorisation de mise en marché de Nuvaxovid(MD) au Canada

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information fournie par Boursorama avec AFP•09.04.2026•16:35•
Le constructeur automobile Stellantis a enregistré au premier trimestre une hausse de 5% de ses ventes en volume dans l'Europe élargie (UE, Royaume-Uni, Norvège et Suisse), a annoncé le groupe jeudi. Avec 696.676 véhicules immatriculés sur la période, sa part de ...
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Ce fut une brève parenthèse. La reprise à la hausse des prix du pétrole a plombé l'optimisme observé la veille sur les marchés après l'annonce d'une trêve entre les Etats-Unis et l'Iran. Principale courroie de transmission des risques d'inflation, le pétrole repartait ...
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Voici les derniers événements jeudi en lien avec la guerre déclenchée le 28 février au Moyen-Orient alors qu'un fragile cessez-le-feu entre l'Iran et les Etats-Unis est entré dans son deuxième jour: . Le Pakistan condamne "l'agression" d'Israël sur le Liban Le ...
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Voici les dernières évolutions économiques mondiales jeudi vers 14H00 GMT, au 41e jour du conflit au Moyen-Orient. Le baril américain repasse les 100 dollars, dopé par les inquiétudes sur la trêve en Iran Le baril de pétrole américain est remonté au-delà des 100 ...
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