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Sanofi devient la détentrice de l'autorisation de mise en marché de Nuvaxovid(MD) au Canada
information fournie par Reuters 09/04/2026 à 16:02

Sanofi SA SASY.PA :

* DEVIENT LA DÉTENTRICE DE L'AUTORISATION DE MISE EN MARCHÉ DE NUVAXOVID(MD) AU CANADA

* PROPOSERA NUVAXOVID POUR LA SAISON AUTOMNALE 2026-2027

Texte original nCNWrKhgra Pour plus de détails, cliquez sur SASY.PA

(Rédaction de Gdansk)

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