Sanofi: désignation fast track dans l'AG due à la DMLA information fournie par Cercle Finance • 16/07/2025 à 07:20









(Zonebourse.com) - Sanofi annonce que la FDA américaine a accordé la désignation 'fast track' à son SAR446597, thérapie génique intravitréenne à administration unique pour le traitement de l'atrophie géographique (AG) due à la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA).



Couvrant un large éventail de maladies graves, le processus de désignation fast track vise à faciliter le développement et à accélérer l'examen des médicaments destinés à traiter des affections graves et à répondre à des besoins médicaux non satisfaits.



L'atrophie géographique est une forme avancée de DMLA qui peut entraîner une perte permanente de la vision. Sanofi prévoit de lancer une étude de phase 1/2 afin d'évaluer la sécurité, la tolérabilité et l'efficacité du SAR446597.



Le groupe de santé évalue également actuellement le SAR402663, autre thérapie génique intravitréenne à administration unique, dans le cadre d'une étude de phase 1/2, pour le traitement des patients atteints de DMLA néovasculaire humide.





Valeurs associées SANOFI 82,700 EUR Euronext Paris -1,01%