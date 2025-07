Sanofi: désignation de médicament orphelin en myélome multiple information fournie par Cercle Finance • 30/07/2025 à 15:00









(Zonebourse.com) - Sanofi annonce que la FDA des États-Unis a accordé la désignation de médicament orphelin à SAR446523, son anticorps monoclonal expérimental anti-GPRC5D, pour le traitement potentiel des patients atteints de myélome multiple récidivant/réfractaire.



'La FDA accorde la désignation de médicament orphelin à des thérapies expérimentales pour traiter des maladies ou des affections médicales rares qui touchent moins de 200.000 personnes aux États-Unis', rappelle le groupe de santé.



Le myélome multiple est considéré comme une maladie rare, mais il s'agit de la deuxième affection hématologique maligne la plus fréquente, avec plus de 180.000 personnes diagnostiquées chaque année dans le monde.





Valeurs associées SANOFI 85,3900 EUR Euronext Paris -0,54%