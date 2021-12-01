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Sanofi confirme ses solides perspectives de croissance et présente un portefeuille de plusieurs candidats vaccins innovants
information fournie par Reuters01/12/2021 à 07:36

1er décembre (Reuters) - SANOFI SASY.PA annonce mercredi :

* CONFIRMER SES SOLIDES PERSPECTIVES DE CROISSANCE ET PRÉSENTE UN PORTEFEUILLE DE PLUSIEURS CANDIDATS VACCINS INNOVANTS

* CONFIRMER SES PRÉVISIONS VACCINS À MOYEN TERME ET TABLE SUR UNE CROISSANCE DES VENTES À UN CHIFFRE, SITUÉ DANS UNE FOURCHETTE MOYENNE À SUPÉRIEURE ET A POUR OBJECTIF DE PLUS QUE DOUBLER LES VENTES DE L’ACTIVITÉ VACCINS D’ICI À LA FIN DE LA DÉCENNIE

* CETTE CROISSANCE SOUTENUE SERA PORTÉE PAR QUATRE GRANDES FRANCHISES – GRIPPE, MÉNINGITE, VACCINS PPH ET VACCINS DE RAPPELS

* LA CROISSANCE SERA ÉGALEMENT SOUTENUE PAR NIRSEVIMAB, PREMIER ANTICORPS MONOCLONAL POUR LA PROTECTION DE TOUS LES NOURRISSONS CONTRE LES INFECTIONS CAUSÉES PAR LE VIRUS RESPIRATOIRE SYNCYTIAL

* CES FRANCHISES SONT BIEN POSITIONNÉES POUR CAPTER LA CROISSANCE DES MARCHÉS, NOTAMMENT SUR LE MARCHÉ DES VACCINS CONTRE LA GRIPPE, QUE SANOFI ESTIME À PLUS DE 15 MILLIARDS D’EUROS D’ICI 2030

* SUR LES DIX NOUVEAUX CANDIDATS VACCINS QUI DOIVENT ENTRER EN STADE CLINIQUE D’ICI À 2025, SIX FERONT APPEL À L’ARNM POUR CIBLER DES MALADIES POUR LESQUELLES LES BESOINS NON POURVUS SONT IMPORTANTS, COMME LA CHLAMYDIA ET L’ACNÉ

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