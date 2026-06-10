Sanofi arrête une étude de phase 3 dans la PIDC

Sanofi annonce que l'étude de phase 3 MOBILIZE du riliprubart, menée chez des patients atteints de polyneuropathie inflammatoire démyélinisante chronique (PIDC) réfractaire au traitement recommandé, sera arrêtée, une décision qui, toutefois, "n'entraînera pas de coût financier significatif" et laisse donc inchangées les prévisions financières du groupe pour 2026.

Cette décision fait suite à une analyse intermédiaire réalisée par un comité indépendant de surveillance des données, qui a déterminé que l'étude MOBILIZE ne démontrerait probablement pas une efficacité suffisante. Aucun signal de sécurité lié au riliprubart n'a été identifié dans le cadre de cette analyse intermédiaire.

Le géant français de la santé précise que la poursuite des autres études en cours sur le riliprubart, notamment l'étude de phase 3 VITALIZE chez des patients atteints de PIDC et traités par immunoglobulines intraveineuses (IgIV), sera évaluée en conséquence.

Sanofi collaborera étroitement avec les investigateurs et les équipes des centres afin d'assurer la clôture de l'étude MOBILIZE, en veillant à une transition de prise en charge appropriée pour tous les patients inclus. Il procédera à une analyse approfondie des données de l'étude afin d'orienter les futures orientations de la recherche.