Sanofi: approbation dans le myélome multiple dans l'UE information fournie par Cercle Finance • 25/07/2025 à 09:12









(Zonebourse.com) - Sanofi annonce que la Commission européenne a approuvé Sarclisa en association pour le traitement d'induction des adultes atteints d'un myélome multiple nouvellement diagnostiqué (MMND) éligibles à une autogreffe de cellules souches.



Le groupe de santé précise que cette approbation fait suite à l'avis positif du Comité des médicaments à usage humain de l'Agence européenne des médicaments émis le 19 juin dernier, et s'est fondée sur l'étude de phase 3 GMMG-HD7.



Celle-ci a montré que l'ajout de Sarclisa au traitement d'induction VRd (bortézomib, lénalidomide et dexaméthasone) améliorait significativement le taux de négativité de la maladie résiduelle minimale et prolongeait la survie sans progression par rapport au VRd seul.



'Avec la première approbation mondiale pour les patients atteints de NDMM éligibles à une greffe, Sarclisa est maintenant approuvé dans l'UE pour toutes les lignes de traitement, indépendamment de l'admissibilité à la greffe', souligne Sanofi.





Valeurs associées SANOFI 85,2800 EUR Euronext Paris +0,07%