Sanofi: approbation dans l'hémophilie aux Etats-Unis

(CercleFinance.com) - Sanofi indique que la FDA a approuvé le Qfitlia pour le traitement prophylactique ou la réduction des épisodes hémorragiques, chez les adultes et enfants de 12 ans ou plus atteints d'une hémophilie A ou B, avec ou sans inhibiteurs anti-facteurs VIII ou IX.



Premier médicament abaissant le taux d'antithrombine pour le traitement de l'hémophilie, le Qfitlia offre une protection homogène, à raison de six injections par an seulement. Il est disponible en stylo prérempli ou en flacon avec une seringue.



Cette approbation repose sur les données des études de phase III ATLAS ayant permis d'obtenir une protection cliniquement significative contre les saignements, chez tous les patients atteints d'une hémophile, avec ou sans inhibiteurs.



Une soumission concernant le Qfitlia pour le traitement des hémophilies A ou B, avec ou sans inhibiteurs, de l'adulte et de l'adolescent, est actuellement examinée au Brésil, et une décision réglementaire est attendue en Chine au deuxième semestre 2025.





