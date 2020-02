Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi annonce le départ de quatre membres de son comité exécutif Reuters • 12/02/2020 à 17:03









PARIS, 12 février (Reuters) - Sanofi SASY.PA a annoncé mercredi le départ de quatre membres de son comité exécutif, alors que le géant pharmaceutique français se recentre sur la recherche & développement interne, les maladies rares et les vaccins sous la houlette de son nouveau directeur général Paul Hudson. Le laboratoire avait annoncé la semaine dernière, au moment de la publication de ses résultats trimestriels, qu'il comptait travailler désormais avec un comité exécutif plus restreint afin d'améliorer la prise de décision et d'augmenter ses bénéfices. Les quatre vice-présidents exécutifs sur le départ sont: Dominique Carouge, en charge de la "business transformation"; Ameet Nathwani, directeur digital, directeur médical; Kathleen Tregoning, chargée des affaires externes; et Dieter Weinand, chargé de la médecine générale, a précisé un porte-parole de Sanofi. (Matthias Blamont, version française Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris -1.29%