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Sanofi annonce de nouvelles données sur ses traitements contre l'hémophilie
information fournie par Reuters 21/06/2024 à 07:12

Sanofi SA SASY.PA :

* DE NOUVELLES DONNÉES SUR ALTUVIIIO ET LE FITUSIRAN CONFORTENT LE LEADERSHIP DE SANOFI DANS LE TRAITEMENT DE L'HÉMOPHILIE

* LA FDA DES ÉTATS-UNIS A ACCEPTÉ D'EXAMINER LA DEMANDE DE NOUVEAU MÉDICAMENT POUR LE FITUSIRAN ET DEVRAIT RENDRE SA DÉCISION LE 28 MARS 2025

* LES RÉSULTATS INTERMÉDIAIRES DE L'ÉTUDE DE PHASE 3 À LONG TERME XTEND-ED DÉMONTRENT QUE L'ALTUVIIIO ADMINISTRÉ UNE FOIS PAR SEMAINE CONTINUE D'OFFRIR UNE PROTECTION TRÈS EFFICACE CONTRE LES SAIGNEMENTS

* LES NOUVELLES DONNÉES DE L'ÉTUDE DE PHASE 3 ATLAS RENFORCENT LE POTENTIEL DU FITUSIRAN EN TANT QUE TRAITEMENT PROPHYLACTIQUE POUR LES PERSONNES ATTEINTES D'HÉMOPHILIE A OU B, AVEC OU SANS INHIBITEURS

Texte original sur Workspace: ID:nGNE80nzSL Pour plus de détails, cliquez sur SASY.PA

(Rédaction de Gdansk)

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