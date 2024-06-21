Sanofi annonce de nouvelles données sur ses traitements contre l'hémophilie

Sanofi SA SASY.PA :
* DE NOUVELLES DONNÉES SUR ALTUVIIIO ET LE FITUSIRAN CONFORTENT LE LEADERSHIP DE SANOFI DANS LE TRAITEMENT DE L'HÉMOPHILIE
* LA FDA DES ÉTATS-UNIS A ACCEPTÉ D'EXAMINER LA DEMANDE DE NOUVEAU MÉDICAMENT POUR LE FITUSIRAN ET DEVRAIT RENDRE SA DÉCISION LE 28 MARS 2025
* LES RÉSULTATS INTERMÉDIAIRES DE L'ÉTUDE DE PHASE 3 À LONG TERME XTEND-ED DÉMONTRENT QUE L'ALTUVIIIO ADMINISTRÉ UNE FOIS PAR SEMAINE CONTINUE D'OFFRIR UNE PROTECTION TRÈS EFFICACE CONTRE LES SAIGNEMENTS
* LES NOUVELLES DONNÉES DE L'ÉTUDE DE PHASE 3 ATLAS RENFORCENT LE POTENTIEL DU FITUSIRAN EN TANT QUE TRAITEMENT PROPHYLACTIQUE POUR LES PERSONNES ATTEINTES D'HÉMOPHILIE A OU B, AVEC OU SANS INHIBITEURS
Texte original sur Workspace: ID:nGNE80nzSL Pour plus de détails, cliquez sur SASY.PA
(Rédaction de Gdansk)
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