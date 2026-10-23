Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec les publications de Saab et Electrolux, cours avant-Bourse de Kering)

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* KERING PRTP.PA - Le groupe de luxe français a annoncé jeudi une baisse de 6% des ventes de sa marque phare Gucci au troisième trimestre, en ligne avec les attentes du marché, la faiblesse persistante de la fréquentation des magasins en Chine continuant de peser sur les performances de la griffe italienne.

L'action perd entre 4 et 8% en avant-Bourse.

* L'ORÉAL OREP.PA - Le géant français des cosmétiques L'Oréal OREP.PA a fait état jeudi de ventes du troisième trimestre supérieures aux attentes, portées par la demande pour les parfums de luxe, les soins de la peau et les produits capillaires, notamment en Chine et dans les marchés émergents.

* ACCOR ACCP.PA - Le groupe hôtelier a relevé jeudi ses objectifs financiers après avoir affiché un revenu par chambre disponible (RevPAR) en hausse de 4,9% au troisième trimestre et une croissance nette de son réseau de 3%.

* VALEO VLOF.PA - L'équipementier automobile français a annoncé jeudi avoir réalisé un chiffre d'affaires en ligne avec ses objectifs annuels et a confirmé ses perspectives pour 2026.

* ADP ADP.PA a affiché jeudi un chiffre d'affaires en hausse de 1,4% sur les neufs premiers mois de son exercice, en ligne avec les attentes, et a confirmé ses objectifs annuels tout en précisant que l'Ebitda devrait se situer dans le bas de la fourchette.

* VINCI SGEF.PA a fait état jeudi d'une hausse de 5% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre de son exercice et a confirmé ses objectifs annuels, tout en donnant un premier aperçu de l'impact potentiel d'un projet de taxe sur les infrastructures de transport en France.

* UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD (URW) URW.PA a affiché jeudi une solide croissance opérationnelle au cours des neuf premiers mois de 2026, avec un chiffre d'affaires à périmètre constant en hausse de +2,4%.

* TIKEHAU CAPITAL TKOO.PA a annoncé jeudi prévoir une collecte "plus dynamique" au quatrième trimestre, le gestionnaire français d'actifs alternatifs visant 1,5 à 2,0 milliards d'euros sur la période, citant "un solide pipeline de discussions en cours sur l'ensemble des stratégies notamment en private equity".

* REXEL RXL.PA a relevé jeudi ses objectifs annuels pour la deuxième fois cette année, la forte demande des centres de données aux États-Unis et l'essor de l'électrification en Europe ayant porté les ventes trimestrielles du distributeur français de matériel électrique de 11,4% sur un an.

* SEB SEBF.PA - Le spécialiste du petit équipement domestique a fait état jeudi de ventes en progression de 2,5% en données publiées au troisième trimestre de son exercice et a précisé son objectif de croissance du ROPA pour 2026.

* CARMILA CARM.PA a fait état jeudi d'une hausse de 3,2% de son chiffre d'affaires commerçant pour les neuf premiers mois de l'année, le groupe immobilier spécialisé dans les centres commerciaux citant les gains de parts de marché et une petite hausse de la fréquentation.

* LISI GFII.PA a fait état jeudi d'une croissance de 12,8% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, porté par l'aéronautique et le spatial, et a annoncé prévoir d'augmenter ses capacités de production au quatrième trimestre.

* SAFRAN SAF.PA a fait état vendredi de ventes légèrement supérieures aux attentes au troisième trimestre, nourries par ses activités de construction et maintenance de moteurs.

* SODEXO EXHO.PA a publié vendredi un chiffre d'affaires annuel plus important que prévu, mais en léger recul de 0,5% sur un an en publié, le groupe de restauration collective citant notamment des hausses de prix d’environ 2,4%.

* IPSOS ISOS.PA a annoncé vendredi revoir à la baisse son objectif de croissance organique, le groupe disant vouloir prendre en compte la performance réalisée au cours des neuf premiers mois de l’année, le niveau du carnet de commandes à fin septembre et l'environnement macroéconomique.

* VOLVO CARS VOLCARb.ST a affiché vendredi une perte d'exploitation au troisième trimestre, impacté par la lente montée en puissance de la production de son nouveau SUV électrique EX60 et la faiblesse de la demande en Chine et aux États-Unis, et a annoncé la suppression de 2.500 emplois.

* SAAB SAABb.ST a annoncé vendredi une hausse supérieure aux attentes de son bénéfice au troisième trimestre, le groupe suédois de défense et d'aérospatiale citant une forte hausse de ses ventes, alors qu'il continue de surfer sur la vague du réarmement mondial.

* ELECTROLUX ELUXb.ST a fait état vendredi d'un résultat opérationnel supérieur aux attentes au troisième trimestre, citant l'impact positif des économies réalisées bien que mettant en garde contre la persistance des coûts élevés liés aux matières premières et à la logistique.

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(Rédigé par Diana Mandiá et Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)