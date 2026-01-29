 Aller au contenu principal
Sanofi améliore sa rentabilité au 4e trimestre
information fournie par Zonebourse 29/01/2026 à 08:40

Sanofi dévoile un BNPA des activités de 1,53 euro au titre de son 4e trimestre 2025, en croissance de 26,7% à taux de changes constants (TCC) et de 16,8% à données publiées, ainsi qu'un résultat opérationnel des activités de 2,34 MdsEUR, en hausse de 21,7% à TCC.

A 11,3 MdsEUR, le chiffre d'affaires du géant français de la santé s'est accru de 13,3% à TCC, "signant une fois de plus une performance solide soutenue par la progression des nouveaux médicaments et Dupixent, qui a atteint un nouveau record trimestriel".

"L'exercice 2025 est marqué par une solide croissance rentable. Alors que le chiffre d'affaires a augmenté de 9,9% à TCC, la progression du bénéfice par action a été significativement plus élevée ( 15%)", souligne son directeur général Paul Hudson.

En termes d'allocation des capitaux, son conseil d'administration propose un dividende de 4,12 EUR au titre de 2025, marquant 31 années consécutives d'augmentation, et a l'intention d'exécuter un programme de rachat d'actions de 1 MdEUR en 2026.

Pour 2026, Sanofi anticipe une croissance des ventes à un taux élevé à un chiffre et une croissance du BNPA légèrement supérieure à celle des ventes. Il prévoit une croissance solide et rentable qui devrait se poursuivre sur au moins cinq ans.

