Sanofi améliore sa rentabilité au 4e trimestre
information fournie par Zonebourse 29/01/2026 à 08:40
A 11,3 MdsEUR, le chiffre d'affaires du géant français de la santé s'est accru de 13,3% à TCC, "signant une fois de plus une performance solide soutenue par la progression des nouveaux médicaments et Dupixent, qui a atteint un nouveau record trimestriel".
"L'exercice 2025 est marqué par une solide croissance rentable. Alors que le chiffre d'affaires a augmenté de 9,9% à TCC, la progression du bénéfice par action a été significativement plus élevée ( 15%)", souligne son directeur général Paul Hudson.
En termes d'allocation des capitaux, son conseil d'administration propose un dividende de 4,12 EUR au titre de 2025, marquant 31 années consécutives d'augmentation, et a l'intention d'exécuter un programme de rachat d'actions de 1 MdEUR en 2026.
Pour 2026, Sanofi anticipe une croissance des ventes à un taux élevé à un chiffre et une croissance du BNPA légèrement supérieure à celle des ventes. Il prévoit une croissance solide et rentable qui devrait se poursuivre sur au moins cinq ans.
Valeurs associées
|77,370 EUR
|Euronext Paris
|-0,22%
A lire aussi
-
Elon Musk évoque une entrée en Bourse de SpaceX mi-juin, associée à son anniversaire et un alignement de planètes
Le fondateur de SpaceX envisage de faire coïncider l’introduction en Bourse de son entreprise cet été, en même temps que son anniversaire et un alignement de Jupiter et Vénus. Le groupe de fusées et de satellites aimerait réaliser cette introduction, la plus massive ... Lire la suite
-
Beaucoup reste à faire pour prévenir les risques liés à l'exposition aux PFAS dans les entreprises françaises, faute d'informations suffisantes sur la présence de ces molécules dans les produits qu'elles utilisent, met en lumière une enquête publiée jeudi par l'INRS, ... Lire la suite
-
Le dirigeant de Nvidia , Jensen Huang, s'est dit jeudi optimiste quant au fait que Pékin va autoriser la vente des puces d'intelligence artificielle H200 du géant technologique américain aux acheteurs chinois. "La licence actuelle pour les H200 est en cours de ... Lire la suite
-
Après une loi en juin et un décret fin décembre qui ont redéfini le métier d'infirmière, le gouvernement publiera "au premier semestre" le reste des textes réglementaires, et les infirmières participeront "dès mars" au dépistage du cancer colorectal, s'est engagée ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer