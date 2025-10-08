information fournie par Reuters • 08/10/2025 à 07:10

Sanofi-AlphaMedixTM satisfait l'ensemble des critères principaux d'efficacité en phase 2

Sanofi SA SASY.PA :

* ALPHAMEDIXTM (212PB-DOTAMTATE) A SATISFAIT L'ENSEMBLE DES CRITÈRES D'ÉVALUATION PRINCIPAUX D'EFFICACITÉ LORS DE L'ESSAI DE PHASE 2

* LES RÉSULTATS DE CET ESSAI SERVIRONT DE BASE À DES DISCUSSIONS À VENIR AVEC LES AUTORITÉS DE SANTÉ

