Sanofi: acquisition de Blueprint finalisée

(Zonebourse.com) - Sanofi indique avoir finalisé l'acquisition de Blueprint Medicines Corporation, au terme de l'offre publique d'achat qui a expiré jeudi soir. Les actions Blueprint cesseront d'être négociées ce vendredi sur le Nasdaq Global Select Stock Market.



Blueprint ajoute au portefeuille de Sanofi des médicaments disponibles sur le marché, un pipeline prometteur et l'expertise d'une société spécialiste de la mastocytose systémique, une maladie rare du système immunitaire, et d'autres maladies associées au gène KIT.



'En acquérant Blueprint, Sanofi bénéficie d'une présence établie parmi les allergologues, les dermatologues et les immunologistes qui devrait renforcer son aptitude à faire progresser son pipeline d'immunologie en pleine croissance', explique-t-il en outre.



Cette acquisition n'aura pas d'impact significatif sur les prévisions financières de Sanofi pour 2025. Elle est immédiatement relutive pour la marge brute et pour le bénéfice d'exploitation du groupe de santé, ainsi que pour son BPA après 2026.





