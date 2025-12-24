 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Sanofi acquiert la société de biotechnologie américaine Dynavax pour 2,2 milliards de dollars
information fournie par Reuters 24/12/2025 à 09:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction de l'année de finalisation de l'acquisition en 2026 au paragraphe 3)

Le groupe pharmaceutique français Sanofi SASY.PA a conclu un accord en vue d'acquérir la société américaine de vaccins Dynavax Technologies Corporation DVAX.O pour environ 2,2 milliards de dollars (1,87 milliards d'euros), a-t-il annoncé mercredi.

Selon les termes divulgués, Sanofi paiera 15,50 dollars par action en numéraire, ce qui représente une prime de 39% par rapport au cours de clôture de Dynavax mardi et une prime de 46% par rapport à son cours moyen pondéré par les volumes sur trois mois.

Sanofi prévoit de finaliser l'acquisition au cours du premier trimestre 2026 et indique qu'elle utilisera les liquidités disponibles. L'opération n'affectera pas ses perspectives financières pour 2025, ajoute-t-elle. (1 euro = 1,1789)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

DYNAVAX TECH
11,1300 USD NASDAQ -0,27%
SANOFI
82,040 EUR Euronext Paris -0,22%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris atone, dans des volumes d'échanges faméliques à la veille de Noël
    information fournie par AFP 24.12.2025 09:46 

    La Bourse de Paris évolue sans grand changement mercredi, à l'entame d'une séance écourtée à la veille de Noël, où les volumes d'échanges sont traditionnellement maigres. L'indice vedette CAC 40 grappillait 13,87 points (+0,17%), pour s'établir à 8.117,72 points ... Lire la suite

  • ( AFP / DAVID GRAY )
    L'once d'or passe la barre des 4.500 dollars, une première
    information fournie par Boursorama avec Media Services 24.12.2025 09:41 

    La hausse des tensions entre les États-Unis et le Venezuela, mais aussi les perspectives de baisses de taux de la banque centrale américaine, ont propulsé mercredi 24 décembre le cours de l'or à de nouveaux sommets, l'once dépassant pour la première fois 4.500 ... Lire la suite

  • Un logo BP dans une station-service à Londres
    BP vend 65% de Castrol à Stonepeak pour 6 milliards de dollars
    information fournie par Reuters 24.12.2025 09:26 

    BP a annoncé mercredi avoir accepté de céder une participation de 65% dans Castrol à la ‍société d'investissement Stonepeak pour environ 6 milliards de dollars (5,09 milliards d'euros), valorisant l’unité de lubrifiants de la major pétrolière à 10,1 milliards ‌de ... Lire la suite

  • Le graphique de l'indice allemand des prix des actions DAX à la bourse de Francfort
    L'Europe dans le calme avant les vacances de Noël
    information fournie par Reuters 24.12.2025 09:22 

    Les principales Bourses européennes évoluent sur une note calme mercredi en début de séance, ‍les volumes étant faibles en raison de la période des fêtes de Noël. À Paris, le CAC 40 gagne 0,27% à 8.125,40 points ‌vers 08h03 GMT. À Londres, le FTSE 100 cède 0,01%. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank