Sanofi acquiert la société de biotechnologie américaine Dynavax pour 2,2 milliards de dollars

(Correction de l'année de finalisation de l'acquisition en 2026 au paragraphe 3)

Le groupe pharmaceutique français Sanofi SASY.PA a conclu un accord en vue d'acquérir la société américaine de vaccins Dynavax Technologies Corporation DVAX.O pour environ 2,2 milliards de dollars (1,87 milliards d'euros), a-t-il annoncé mercredi.

Selon les termes divulgués, Sanofi paiera 15,50 dollars par action en numéraire, ce qui représente une prime de 39% par rapport au cours de clôture de Dynavax mardi et une prime de 46% par rapport à son cours moyen pondéré par les volumes sur trois mois.

Sanofi prévoit de finaliser l'acquisition au cours du premier trimestre 2026 et indique qu'elle utilisera les liquidités disponibles. L'opération n'affectera pas ses perspectives financières pour 2025, ajoute-t-elle. (1 euro = 1,1789)