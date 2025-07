Sanofi: accord pour l'acquisition de Vicebio information fournie par Cercle Finance • 22/07/2025 à 08:00









(Zonebourse.com) - Sanofi annonce la conclusion d'un accord pour l'acquisition de Vicebio, une société de biotechnologie non cotée siégeant à Londres, une opération qui permettra au géant français de la santé d'enrichir son pipeline de vaccins respiratoires.



Cette acquisition apporte à Sanofi un candidat-vaccin combiné en phase précoce de développement contre le virus respiratoire syncytial (VRS) et le métapneumovirus humain (hMPV), ainsi que la technologie innovante 'Molecular Clamp' de Vicebio.



Sanofi acquerrait la totalité du capital de Vicebio pour un paiement initial total de 1,15 milliards de dollars, avec des paiements d'étape potentiels pour jusqu'à 450 millions en fonction des réalisations en matière de développement et de réglementation.



La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre 2025, sous réserve des conditions de clôture habituelles, y compris les approbations réglementaires. Elle n'aura pas d'impact significatif sur les prévisions financières de Sanofi pour 2025.





