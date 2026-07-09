Sandoz va faire son entrée dans l'indice SMI

A la suite de la révision régulière effectuée par SIX, Sandoz fait part de sa prochaine intégration dans le Swiss Market Index (SMI), qui regroupe les 20 plus grandes et les plus liquides actions cotées à Zurich et qui est largement considéré comme l'indice de référence des actions suisses.

Le fabricant de médicaments génériques et biosimilaires rappelle avoir progressé régulièrement dans le classement des actions suisses depuis 2023, tant dans le Swiss Leader Index (SLI) que dans le Swiss Performance Index (SPI).

Cette inclusion, qui prendra effet le 18 septembre prochain après la clôture des marchés, marque une étape importante pour l'entreprise, issue d'une scission de Novartis, moins de trois ans après être devenue une société cotée en bourse indépendante.

"Notre inclusion dans le SMI illustre notre évolution en tant qu'entreprise indépendante et la confiance croissante que les investisseurs accordent à notre stratégie, à notre exécution et à nos perspectives de croissance à long terme", commente son CEO Richard Saynor.

"Une plus grande visibilité sur les marchés financiers renforce notre capacité à investir dans une croissance durable, à élargir l'accès à des médicaments abordables pour les patients et à créer de la valeur à long terme pour nos actionnaires", ajoute son CFO Remco Steenbergen.