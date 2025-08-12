Sandoz: un PPA signé pour des projets solaires en Espagne
Cet accord marque une étape concrète dans la stratégie de décarbonation du groupe suisse, dont l'Europe abrite la majorité des activités : il devrait répondre à près de 90% de la demande actuelle d'électricité sur ses sites européens.
Dans le cadre de ce partenariat, le fabricant de médicaments génériques et biosimilaires et Elawan Energy développeront conjointement de nouveaux projets solaires d'une capacité installée totale de 150 MW.
Dans un contexte plus large, Sandoz s'est engagé à soumettre, pour validation, un plan de réduction des émissions de carbone à la Science Based Targets Initiative (SBTi) d'ici la fin du mois de janvier 2026.
