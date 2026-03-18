Sandoz s'associe à Samsung Bioepis pour se renforcer dans les biosimilaires
information fournie par Zonebourse 18/03/2026 à 09:18
Le premier actif sera un biosimilaire de védolizumab, qui est en phase de développement précoce. Le médicament de référence, Entyvio, est utilisé pour traiter les patients adultes atteints de la maladie de Crohn, de la colite ulcéreuse ou de la pouchite.
Selon les termes convenus, Sandoz disposera des droits exclusifs de commercialisation mondiale, sauf en Chine, à Taiwan et en Corée du Sud. Samsung Bioepis sera responsable du développement, des soumissions réglementaires sur les marchés clés et de la fabrication.
S'appuyant sur un partenariat existant réussi, cette collaboration renforce encore la position mondiale de Sandoz dans les biosimilaires et pourrait étendre son portefeuille leader du secteur à jusqu'à 32 actifs.
Cet accord renforce aussi l'engagement du groupe de santé suisse à saisir une part significative de l'opportunité de marché liée aux pertes d'exclusivités pour les biosimilaires, projetée autour de 320 MdsUSD au cours de la prochaine décennie.
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