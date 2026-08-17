Sandoz s'allie à Shanghai Henlius Biotech dans les biosimilaires

Sandoz annonce un important accord de collaboration en matière de développement, de fabrication et de commercialisation avec Shanghai Henlius Biotech, ouvrant la voie à une collaboration portant sur jusqu'à 10 biosimilaires, avec un premier ensemble d'actifs déjà convenu.

Selon les termes de l'accord, le groupe de santé suisse détiendra les droits de commercialisation mondiaux des actifs biosimilaires convenus hors de Chine, tandis que son partenaire chinois sera responsable de leur développement et de leur fabrication. L'accord est basé sur des paiements d'étape, pour un montant total allant jusqu'à 322 MUSD, avec des paiements à court terme associés aux actifs initiaux pouvant atteindre 100,5 MUSD.

L'un des premiers actifs de l'accord sera un projet de biosimilaire du cétuximab, actuellement en développement clinique. Le médicament de référence, Erbitux (cétuximab), est utilisé pour traiter certains patients atteints d'un cancer colorectal métastatique et d'un carcinome épidermoïde de la tête et du cou.

De plus, la collaboration couvre un biosimilaire proposé de l'évolocumab, utilisé dans le traitement de l'hypercholestérolémie et pour la réduction du risque d'événements cardiovasculaires majeurs chez les adultes présentant un risque accru, ainsi qu'un biosimilaire du bélimumab, destiné au traitement du lupus érythémateux systémique actif chez les adultes et les enfants, ainsi que de la néphrite lupique active chez les patients éligibles, en complément du traitement standard.

Enfin, l'accord entre Sandoz et Shanghai Henlius Biotech comprend une option portant sur une hyaluronidase humaine recombinante destinée au développement d'un biosimilaire administré par voie sous-cutanée, une solution qui permet d'accroître la dispersion et l'absorption d'autres médicaments injectés.

Dans l'ensemble, la collaboration porte le portefeuille de biosimilaires de Sandoz à 39 actifs, avec la possibilité d'atteindre jusqu'à 46 actifs. Elle s'appuie également sur la collaboration existante entre les deux entreprises, initialement établie en avril 2025 par le biais d'un accord mondial de collaboration portant sur la thérapie oncologique ipilimumab.