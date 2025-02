Sandoz: pénalisé par une dégradation de broker information fournie par Cercle Finance • 03/02/2025 à 13:43









(CercleFinance.com) - Sandoz lâche plus de 3% à Zurich, pénalisé par une dégradation de recommandation chez UBS de 'achat' à 'neutre', malgré un objectif de cours rehaussé de 39,5 à 44 francs suisses sur le titre du fabricant de médicaments génériques et biosimilaires.



Le broker explique dégrader sa position après une période de forte surperformance, ne voyant plus de potentiel haussier par rapport aux attentes du consensus sur les biosimilaires et préférant Galderma parmi les moyennes capitalisations suisses.





Valeurs associées SANDOZ GROUP 42,40 CHF Swiss EBS Stocks -2,84%