Sandoz: nouveau président pour la région internationale information fournie par Cercle Finance • 03/02/2025 à 09:12









(CercleFinance.com) - Sandoz indique que Francisco Ballester, président de la région internationale et membre du comité exécutif de Sandoz, prendra sa retraite le 1er mars prochain après 34 ans de service, et sera alors remplacé par Peter Stenico.



Depuis 2019, Francisco Ballester est responsable de la croissance de l'entreprise et de l'accès des patients sur les marchés en dehors de l'Amérique du Nord et de l'Europe, tout en développant des talents très diversifiés dans la région.



Peter Stenico est depuis janvier 2023 le responsable de la plateforme mondiale de biosimilaires, mais exerce aussi les fonctions de président pays pour l'Autriche. Il a rejoint Sandoz en 2002 et y a acquis depuis une expérience étendue.





Valeurs associées SANDOZ GROUP 42,12 CHF Swiss EBS Stocks -3,48%