Sandoz: lancement du rivaroxaban générique en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 28/08/2025 à 09:54









(Zonebourse.com) - Sandoz annonce le lancement du rivaroxaban générique en Allemagne, aux dosages de 10 mg, 15 mg et 20 mg, offrant aux patients 'une alternative de haute qualité et abordable au Xarelto, avec un avantage de prix catalogue pour les trois dosages'.



Avec l'introduction de ces dosages, le groupe suisse de génériques et biosimilaires affirme proposer désormais la gamme la plus complète de comprimés pelliculés de rivaroxaban disponibles sur le marché de l'assurance maladie légale allemande.



Après le succès dans un litige en Allemagne, où Sandoz a été le premier à contester le brevet posologique, ce lancement permet d'élargir l'accès à des traitements anticoagulants. Il a pour objectif d'introduire le rivaroxaban sur d'autres marchés.





