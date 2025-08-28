Sandoz: lancement du rivaroxaban générique en Allemagne
information fournie par Cercle Finance 28/08/2025 à 09:54
Avec l'introduction de ces dosages, le groupe suisse de génériques et biosimilaires affirme proposer désormais la gamme la plus complète de comprimés pelliculés de rivaroxaban disponibles sur le marché de l'assurance maladie légale allemande.
Après le succès dans un litige en Allemagne, où Sandoz a été le premier à contester le brevet posologique, ce lancement permet d'élargir l'accès à des traitements anticoagulants. Il a pour objectif d'introduire le rivaroxaban sur d'autres marchés.
Valeurs associées
|50,400 CHF
|Swiss EBS Stocks
|-0,24%
A lire aussi
-
(AOF) - Accor a procédé avec succès au placement d’une émission obligataire à 7 ans d’un montant de 500 millions d’euros, assortie d’un coupon de 3,625%. " L’opération a été sursouscrite plus de 3 fois, " précise le groupe hôtelier. Le produit de l’émission sera ... Lire la suite
-
(Reuters) -Pernod Ricard grimpe en Bourse jeudi après avoir fait état d'une baisse de 3% en données organiques de son chiffre d'affaires 2024-25, les difficultés rencontrées cette année par le groupe français de spiritueux sur ses marchés américain et chinois ayant ... Lire la suite
-
Ryanair va supprimer un million de sièges supplémentaires en Espagne l'hiver prochain, rapporte Europa Press
MADRID (Reuters) -Ryanair prévoit de réduire le nombre de ses vols au départ et à destination des aéroports régionaux espagnols en réponse à l'augmentation des frais de l'opérateur aéroportuaire contrôlé par l'État, Aena, a rapporté mercredi Europa Press, citant ... Lire la suite
-
"Pire que la fumée du tabac": la pollution atmosphérique s'aggrave, en particulier aux Etats-Unis et au Canada à cause d'incendies d'ampleur inédite qui ont balayé des décennies d'avancées en la matière, ont averti jeudi des experts dans une étude américaine. Le ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer