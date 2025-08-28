 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 830,51
+1,12%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Sandoz: lancement du rivaroxaban générique en Allemagne
information fournie par Cercle Finance 28/08/2025 à 09:54

(Zonebourse.com) - Sandoz annonce le lancement du rivaroxaban générique en Allemagne, aux dosages de 10 mg, 15 mg et 20 mg, offrant aux patients 'une alternative de haute qualité et abordable au Xarelto, avec un avantage de prix catalogue pour les trois dosages'.

Avec l'introduction de ces dosages, le groupe suisse de génériques et biosimilaires affirme proposer désormais la gamme la plus complète de comprimés pelliculés de rivaroxaban disponibles sur le marché de l'assurance maladie légale allemande.

Après le succès dans un litige en Allemagne, où Sandoz a été le premier à contester le brevet posologique, ce lancement permet d'élargir l'accès à des traitements anticoagulants. Il a pour objectif d'introduire le rivaroxaban sur d'autres marchés.

Valeurs associées

SANDOZ GROUP
50,400 CHF Swiss EBS Stocks -0,24%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank