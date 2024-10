Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sandoz: lance un générique du paclitaxel aux Etats-Unis information fournie par Cercle Finance • 11/10/2024 à 10:01









(CercleFinance.com) - Sandoz a annoncé le lancement d'une formulation générique de paclitaxel aux Etats-Unis, le premier générique de son médicament de référence à être approuvé par la Food and Drug Administration (FDA).



Les particules de paclitaxel liées aux protéines pour suspension injectable (liées à l'albumine) de Sandoz sont indiquées pour le traitement des patientes atteintes d'un cancer du sein métastatique.



Le lancement de la poudre lyophilisée pour injection contenant 100 mg de paclitaxel dans un flacon unidose pour usage intraveineux fait suite à l'approbation de la FDA le 8 octobre 2024.



Keren Haruvi, président de Sandoz North America, a déclaré : ' On estime que 168 000 femmes aux États-Unis vivent avec un cancer du sein métastatique. Bien que cela soit rare, les hommes peuvent également développer un cancer du sein métastatique. Cette étape importante est une nouvelle preuve de notre engagement à fournir un accès à des médicaments qui changent la vie de tous ceux qui en ont besoin'.





