Sandoz inaugure un centre de production en Slovénie

Le spécialiste des médicaments génériques et biosimilaires Sandoz a annoncé l'inauguration d'un centre de haute technologie consacré à la production à fort volume de substances médicamenteuses biosimilaires à Lendava, en Slovénie.

Cette ouverture constitue la première étape concrète vers la réalisation de l'ambition "Bio100", un objectif récent visant à intégrer plus de 100 biosimilaires dans le portefeuille du groupe d'ici 2040.

Employant plus de 300 experts, le site de Lendava s'appuie sur l'automatisation intelligente et les technologies d'analyse de procédés, tout en répondant aux normes internationales environnementales et de sécurité.

Cette infrastructure renforce l'écosystème de production européen de Sandoz en combinant des technologies à faible, moyen et fort volume.

L'usine de Lendava est la seconde infrastructure majeure livrée par Sandoz en Slovénie cette année, après l'ouverture en juin d'un centre de développement de biosimilaires à Ljubljana. Elle s'inscrit dans la continuité des investissements annoncés lors du récent Capital Markets Day de l'entreprise, incluant de nouvelles capacités de production commerciale à Ljubljana pour consolider sa position de leader mondial.