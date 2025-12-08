Sandoz finalise l'acquisition de Just-Evotec Biologics
information fournie par Zonebourse 08/12/2025 à 08:00
Cette étape s'inscrit dans sa stratégie de biosimilaires, en élargissant les capacités internes de développement et fabrication de substances pharmaceutiques et en tirant parti de la technologie de fabrication continue pour accroître l'efficacité et la scalabilité.
"Cela positionne également Sandoz pour capitaliser sur le marché mondial projeté de la ligne de vue des biosimilaires de plus de 300 milliards de dollars, au cours de la prochaine décennie", ajoute le groupe de santé suisse.
Cette acquisition complète les investissements en cours en Slovénie, renforçant la stratégie de Sandoz visant à construire un réseau interne robuste de biosimilaires de bout en bout à travers l'Europe.
Le site slovène se concentrera sur la fabrication à grande échelle de substances pharmaceutiques en lots nourris, tandis que celui de Toulouse se spécialisera dans la fabrication continue à petite échelle.
Valeurs associées
|59,120 CHF
|Swiss EBS Stocks
|+2,46%
