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Sandoz confirme ses objectifs annuels
information fournie par Zonebourse 29/04/2026 à 07:46

Sandoz, une société suisse spécialisée dans le secteur des technologies de la santé a publié des comptes trimestriels globalement conformes aux attentes.

Sur les trois premiers mois de l'année, les ventes nettes ont augmenté de 3%, à taux de change constants, pour un total de 2,756 milliards de dollars. Dans le détail, les ventes de biosimilaires ont bondi de 27%, toujours à devises équivalentes, tandis que celles des génériques ont progressé de 5%.

En ce qui concerne les zones géographiques, toutes ont connu la croissance avec notamment une hausse de 13% en Europe, de 14% en Amérique du nord et de 3% à l'international.

Pour Richard Saynor, directeur général de Sandoz : " La performance du premier trimestre illustre les forces fondamentales de Sandoz. J'ai été ravi de la croissance exceptionnelle en Amérique du Nord et à l'International pour les biosimilaires, soutenue par de nouveaux lancements et une excellence opérationnelle. Nous avons généré une croissance des ventes conforme à nos attentes, et les fondamentaux de notre feuille de route 2026 sont solides. Nous sommes heureux de confirmer nos objectifs annuels aujourd'hui".

Sandoz continue de tabler sur une forte croissance de son chiffre d'affaires net et sur une nouvelle expansion de la marge d'Ebitda de base. Les revenus à change constant devraient connaître une croissance comprise entre le milieu et le haut d'une fourchette à un chiffre. La marge d'Ebitda de base devrait connaître une expansion d'environ 100 points de base.

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