Sandoz: bénéfice net de 1,2 Md$ en 2024 information fournie par Cercle Finance • 05/03/2025 à 10:25









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires net s'est élevé à 2,7 milliards de dollars au quatrième trimestre 2024, en hausse de 9 % à taux de change constants. Le chiffre d'affaires net pour l'ensemble de l'année s'inscrit à 10,4 milliards de dollars, en hausse de 9 % à taux de change constants.



La marge brute core s'est élevée à 5,3 milliards de dollars en 2024, contre 4,9 milliards de dollars l'année précédente, soit une marge bénéficiaire brute core de 50,7 % contre 50,9 % en 2023.



L'EBITDA core ressort à 2,1 milliards de dollars, contre 1,7 milliard de dollars l'année précédente, soit une marge d'EBITDA core de 20,1 %, contre 18,1 % en 2023.



Le bénéfice net core s'est élevé à 1,2 milliard de dollars en 2024, contre 953 millions de dollars l'année précédente. Le bénéfice dilué par action core s'est élevé à 2,71 USD, contre 2,20 USD l'année précédente.



Sandoz prévoit, pour l'exercice 2025 un chiffre d'affaires net qui devrait progresser d'un pourcentage à un chiffre à taux de change constants et une marge d'EBITDA core d'environ 21 %.



Le groupe a réafiré ses perspectives à moyen terme jusqu'en 2028. Il s'attend à des ventes nettes qui devraient progresser annuellement d'un chiffre moyen à taux de change constants et la marge d'EBITDA core devrait augmenter à 24-26 %.





Valeurs associées SANDOZ GROUP 41,87 CHF Swiss EBS Stocks +5,71%