Sandisk perd du terrain après la cession de 3,2 milliards de dollars d'actions par Western Digital

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 février -

** Les actions de Sandisk SNDK.O ont baissé de 2,2 % à 577,52 $ avant la cloche après que le prix de l'offre secondaire de 3,2 milliards de dollars du fournisseur de solutions de stockage de données

a été fixé.

** SNDK a déclaré tôt mercredi que () l'ancienne société mère Western Digital WDC.O a vendu environ 5,8 millions d'actions

dans le cadre d'un au prix de 545 $.

** Le prix de l'offre représente une décote de 7,7 % par rapport à la dernière vente d'actions SNDK mardi

** WDC devrait échanger les actions SNDK contre certaines dettes de WDC détenues par les teneurs de livres JP Morgan et BofA

** La vente devrait laisser à WDC environ 1,7 million d'actions SNDK, que la société a l'intention de céder lors d'échanges ultérieurs et/ou par le biais de distributions aux actionnaires de WDC

** SNDK, basée à Milpitas (Californie), compte environ 147,6 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 87 milliards de dollars

** Jusqu'à mardi, les actions de SNDK ont augmenté de 149% depuis le début de l'année.

Elles ont clôturé à 48,60 $ lors de leurs débuts sur le Nasdaq le 24 février après sa séparation () de WDC.

** 16 des 22 analystes qui couvrent SNDK considèrent l'action comme "strong buy" ou "buy", 6 comme "hold"; l'objectif de cours médian est de 717,50 $, en hausse par rapport à 290 $ il y a un mois, selon les données de LSEG.

** Les actions de WDC ont augmenté de 2 % avant le marché à 290 $. Son action a augmenté de 65% depuis le début de l'année jusqu'à mardi