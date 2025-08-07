Sana Biotechnology chute après une émission d'actions de 75 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 août -

** Les actions de Sana Biotechnology SANA.O ont baissé de 12,7 % en pré-marché à 3,71 $ après un prix de 75 millions de dollars pour une opération de suivi au cours de la nuit

** La société basée à Seattle, Washington, a annoncé en fin de journée () ~22,4 millions d'actions, dont ~1,5 million de bons de souscription refinancés

** Le prix d'offre de 3,35 $ représente une décote de 18,5 % par rapport à la dernière vente de l'action

** La société, qui développe des cellules modifiées pour traiter des maladies, prévoit d'utiliser le produit net de l'offre pour soutenir ses produits candidats précliniques et les plus avancés, selon le prospectus

** Morgan Stanley, Goldman Sachs, BofA et TD Cowen sont les co-responsables de l'offre

** Avec environ 225,5 millions d'actions en circulation, la société a une capitalisation boursière d'environ 960 millions de dollars

** Les actions de SANA ont légèrement baissé de 0,2 % le mercredi, réduisant le gain depuis le début de l'année à 161 %

** 6 des 7 analystes considèrent SANA comme un "fort achat" ou un "achat", 1 comme un "maintien" et le prix cible médian est de 9 $, selon les données de LSEG