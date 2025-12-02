San Francisco poursuit Kraft et Mondelez pour des aliments ultra-transformés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Diana Novak Jones

La ville de San Francisco a intenté mardi un procès à Kraft KHC.O , Mondelez MDLZ.O , Coca-Cola

KO.N et à d'autres fabricants d'aliments ultra-transformés, les accusant d'avoir sciemment rendu malades les habitants de la Californie en leur proposant des produits addictifs et nocifs.

Le procureur de la ville, David Chiu, a intenté une action en justice devant la Cour supérieure de San Francisco, affirmant que les entreprises ont utilisé des tactiques similaires à celles employées par l'industrie du tabac pour concevoir et commercialiser des produits destinés à rendre les consommateurs dépendants. L'action en justice accuse les entreprises de violer les lois californiennes sur la nuisance publique et le marketing trompeur.

"Ces entreprises ont provoqué une crise de santé publique, elles en ont largement profité et elles doivent maintenant assumer la responsabilité des dommages qu'elles ont causés", a déclaré M. Chiu dans un communiqué.

La prolifération des aliments ultra-transformés a entraîné une augmentation des taux d'obésité, de cancer et de diabète, selon l'action en justice. Selon le bureau de M. Chiu, les maladies cardiaques et le diabète - tous deux liés aux aliments ultra-transformés - figurent parmi les principales causes de décès à San Francisco, avec des taux de diagnostic plus élevés parmi les minorités et les communautés à faibles revenus.

Les représentants de Mondelez, Coca-Cola et Kraft-Heinz n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

La ville demande un dédommagement et des sanctions civiles pour compenser ses coûts de santé, ainsi qu'une décision de justice interdisant aux entreprises de se livrer à des pratiques commerciales trompeuses et exigeant d'elles qu'elles modifient leurs pratiques. Bien que la définition des aliments ultra-transformés fasse encore l'objet de débats, les chercheurs l'appliquent généralement à de nombreux snacks, sucreries et boissons gazeuses emballés, fabriqués à l'aide de techniques de transformation, d'additifs et d'ingrédients industriels, et contenant la plupart du temps peu d'aliments entiers. Dans un rapport publié en mai par le secrétaire américain à la santé, Robert F. Kennedy Jr., l'administration Trump a désigné les aliments ultra-transformés comme l'une des causes d'une épidémie de maladies chroniques chez les enfants du pays.

C'est la première fois qu'une municipalité intente une action en justice sur la base d'allégations selon lesquelles des entreprises alimentaires auraient sciemment commercialisé des aliments ultra-transformés addictifs et nocifs.

San Francisco est représentée par des avocats du cabinet Morgan & Morgan, qui était à l'origine d'une action en justice antérieure portant sur des allégations similaires formulées par un habitant de Philadelphie, qui affirmait qu'on lui avait diagnostiqué un diabète de type 2 et une stéatose hépatique non alcoolique à l'âge de 16 ans, en raison de sa consommation d'aliments ultra-transformés. Cette action en justice a été rejetée en août après qu'un juge fédéral de Pennsylvanie a déclaré que le plaignant n'avait pas réussi à établir un lien entre les produits spécifiques et ses problèmes de santé, un problème qui pourrait nuire à de nombreuses actions en justice similaires.