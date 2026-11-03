Samsung va fabriquer des composants de puces AMD et Nvidia dans une deuxième usine au Texas, selon le Maeil Business

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Samsung Electronics 005930.KS va utiliser sa deuxième usine de fonderie située à Taylor, au Texas, pour produire des puces de base destinées aux mémoires à large bande passante (HBM) pour AMD AMD.O et Nvidia NVDA.O , a rapporté mardi le journal sud-coréen Maeil Business Newspaper, citant des sources du secteur.

Voici les détails:

* La construction devrait débuter officiellement ce mois-ci, l’usine ayant déjà obtenu des commandes couvrant l’intégralité de sa production, dont la majeure partie est destinée à AMD, selon Maeil.

* L'usine utilisera une technologie de pointe de 2 nanomètres et s'étendra sur environ 2,7 millions de pieds carrés, soit environ 1,5 fois la taille de la première usine, qui a conclu un contrat avec Tesla, a précisé Maeil.

* L'installation des équipements devrait débuter en février 2029, et la production en série est prévue pour 2030, a précisé Maeil.

* Samsung Electronics n’a pas souhaité s’exprimer sur le sujet.