Samsung publie un bénéfice d'exploitation en hausse de 32% au T3
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 01:35

Samsung Electronics

005930.KS a fait état jeudi d'une hausse de 32% de son bénéfice d'exploitation au troisième trimestre, dans le sillage d'un bond du marché des semiconducteurs conventionnels, alors que les ventes de puces de pointe utilisées pour l'IA se redressent progressivement.

Dans un communiqué, le géant sud-coréen a déclaré que le marché des semiconducteurs devrait "rester solide, porté par la dynamique d'investissement actuelle" dans l'intelligence artificielle.

Sur la période juillet-septembre, Samsung a enregistré un bénéfice d'exploitation de 12.200 milliards de wons (8,58 milliards de dollars), un montant similaire au consensus qui ressortait à 12.100 milliards de wons.

(Hyunjoo Jin, Heekyong Yang et Joyce Lee; version française Jean Terzian)

