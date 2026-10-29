Samsung prévoit une aggravation de la pénurie de puces d'IA et laisse les investisseurs dans l'expectative quant aux rendements

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le bénéfice du troisième trimestre a été multiplié par près de neuf grâce à une forte demande de puces d'IA

* Le bénéfice de la division puces électroniques est multiplié par 15 pour atteindre 106,5 billions de wons au troisième trimestre

* Samsung prévoit une augmentation de 62 % de ses dépenses d'investissement dans les puces pour 2026 et s'attend à une nouvelle forte hausse l'année prochaine

* Le cours de l'action recule de 6 % en raison du manque d'informations nouvelles sur les rendements pour les actionnaires

(Ajout des commentaires de Samsung et Hynix aux paragraphes 5 et 6, des commentaires d'analystes aux paragraphes 11 et 14, et des informations sur les contrats à long terme aux paragraphes 18 et 19)

par Hyunjoo Jin et Joyce Lee

Samsung Electronics 005930.KS a annoncé jeudi une multiplication par 15 de son bénéfice trimestriel lié aux puces, porté par l’essor de l’IA, mais son action a chuté, les investisseurs ayant mal accueilli l’absence de nouveaux plans de redistribution aux actionnaires et des perspectives inférieures à celles de son concurrent SK Hynix.

Les actionnaires de Samsung avaient de grands espoirs après que SK Hynix 000660.KS eut annoncé mercredi des résultats meilleurs que prévu et des perspectives optimistes, tout en détaillant ses projets de redistribution d’environ 75 milliards de dollars aux actionnaires cette année.

« SK Hynix a fait bien mieux que prévu hier… l’entreprise a dépassé les attentes du marché, mais Samsung Electronics n’a pas vraiment modifié les prévisions qu’elle avait données auparavant », a déclaré Lee Min-hee, analyste chez BNK Investment & Securities.

SK Hynix a indiqué mercredi que ses puces de mémoire vive dynamique (DRAM) et de mémoire à large bande passante (HBM) étaient en rupture de stock jusqu’en 2029 et que la pénurie de puces persisterait jusqu’en 2030, ce qui a contribué à apaiser les craintes du marché quant à un éventuel ralentissement des bénéfices liés aux puces destinées à l’IA.

Samsung a déclaré que sa production de HBM est entièrement vendue pour l’année prochaine, ses principaux clients réclamant davantage de ces puces essentielles utilisées dans les centres de données d’IA, et a présenté une vision plus prudente que SK Hynix quant à la durée de la pénurie.

« En 2027, la division (mémoire) prévoit que les dépenses d’investissement dans les infrastructures d’IA atteindront un niveau historique à mesure que l’écosystème de l’IA se développera », a-t-elle indiqué dans un communiqué. « La demande croissante liée à l’IA dépassera largement l’offre du secteur par rapport à 2026. »

Samsung a indiqué que le marché des puces devrait rester tendu jusqu’en 2028, précisant qu’il faudrait du temps pour construire de nouvelles usines de fabrication malgré une forte augmentation des dépenses d’investissement de sa division puces l’année prochaine, après un bond de 62 % à 76,8 billions de wons cette année.

Samsung a annoncé un résultat d’exploitation de 107,4 billions de wons (80 milliards de dollars) pour la période de juillet à septembre, conforme à ses prévisions et en hausse par rapport aux 12,2 billions de wons enregistrés un an plus tôt.

Son bénéfice d’exploitation dans le secteur des semi-conducteurs a bondi à 106,5 billions de wons, représentant la quasi-totalité du bénéfice total du groupe, mais ce chiffre est légèrement inférieur aux estimations des analystes, qui s’élevaient à 107,3 billions de wons, selon LSEG.

Son titre a ouvert en hausse avant de s’inverser, chutant jusqu’à 6,2 % en début de séance, tandis que SK Hynix progressait de 0,7 %.

« Le recul de Samsung s’explique probablement par ses prévisions concernant la durée de la pénurie de mémoire, qui sont apparues légèrement moins optimistes que les commentaires formulés hier par SK Hynix », a déclaré Jing Jie Yu, analyste chez Morningstar.

DÉCISION EN JANVIER CONCERNANT LES RENDEMENTS

La société avait précédemment indiqué que les distributions aux actionnaires s’élèveraient cette année à un montant total compris entre 90 billions et 110 billions de wons, dont 30 billions de wons de dividendes au troisième trimestre.

Jeudi, elle a indiqué qu’elle finaliserait sa prochaine politique de redistribution aux actionnaires en janvier.

« Le marché semblait s’attendre à l’annonce d’un rachat d’actions et/ou d’un dividende supplémentaire, mais la société a reporté sa décision à fin janvier, ce qui pourrait décevoir les attentes à court terme », a déclaré Sanjeev Rana, analyste senior chez CLSA.

Alors que la demande en puces d’IA devrait rester solide, les inquiétudes concernant le financement des infrastructures d’IA et la concurrence croissante de la Chine ont pesé sur les valeurs du secteur des puces ces derniers mois.

Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, a annoncé mercredi une accélération massive de sa consommation de trésorerie, alors qu’elle consacre d’importantes ressources au développement de l’IA.

NOUVEAUX CLIENTS À LONG TERME

Le rythme de hausse des prix des puces mémoire ralentit, les fabricants de puces signant davantage de contrats d’approvisionnement à long terme et les prix élevés des puces pesant sur la demande des fabricants de smartphones et d’ordinateurs personnels.

Samsung a déclaré avoir signé des contrats d’approvisionnement à long terme avec 10 clients majeurs et être en pourparlers avec 10 autres, l’objectif étant que ces accords représentent 60 % à 70 % de sa capacité de production totale d’ici 2030.

L’entreprise étend ses ventes à long terme au-delà des entreprises liées à l’IA, telles que les hyperscalers, pour inclure des clients des secteurs de la téléphonie mobile et de l’automobile, a-t-elle précisé.

Selon les analystes, l’activité de fonderie de Samsung reste déficitaire, ce qui pèse sur les résultats de sa division semi-conducteurs.

Cependant, Samsung a déclaré que son activité de fonderie avait enregistré une amélioration notable de son chiffre d’affaires grâce aux ventes de puces logiques pour les puces HBM et aux commandes de puces avancées de 2 nanomètres passées par des hyperscalers et d’autres clients du secteur de l’IA.

L’entreprise lancera la production en série l’année prochaine dans son usine de Taylor, au Texas, afin de fabriquer des puces pour Tesla TSLA.O , tout en envisageant la construction d’une nouvelle usine pour répondre à la demande en puces avancées de 2 nanomètres.

La hausse des coûts des puces mémoire a réduit les marges de l’activité mobile de Samsung, qui a enregistré une perte de 800 milliards de wons.

($1 = 1.341,7500 wons)