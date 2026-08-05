Samsung et SK Hynix signalent une amélioration des rendements pour leurs actionnaires

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Samsung Electronics 005930.KS étudie les moyens d'améliorer le rendement pour ses actionnaires de manière “durable”, a déclaré mercredi la société sud-coréenne dans un communiqué adressé à Reuters, ajoutant qu'elle comptait communiquer des détails “très prochainement”.

“Tout en continuant à privilégier le maintien d’un bilan sain afin de gérer les risques conjoncturels et de financer nos initiatives de croissance, nous étudions également des moyens d’améliorer la rentabilité pour les actionnaires de manière durable”, indique le communiqué.

Son rival local, SK Hynix 000660.KS , a également déclaré dans un communiqué distinct adressé à Reuters que la société préparait des plans concrets de rendement pour les actionnaires d’ici la fin de l’année et qu’elle comptait “augmenter de manière significative le rendement pour les actionnaires”.

“Forte de sa capacité de génération de trésorerie, qui a atteint un niveau record, la société estime pouvoir augmenter de manière significative les rendements pour ses actionnaires, tout en maintenant ses investissements et sa solidité financière”, a déclaré SK Hynix, ajoutant qu’elle “examinait diverses options pour offrir des rendements supplémentaires à ses actionnaires”.

La semaine dernière, les deux sociétés ont annoncé des bénéfices trimestriels qui ont pulvérisé tous les records, grâce à la demande de puces mémoire stimulée par l’intelligence artificielle.