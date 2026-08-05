Samsung et SK Hynix s'engagent à offrir de meilleurs rendements à leurs actionnaires

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Samsung Electronics 005930.KS étudie les moyens d'améliorer le rendement pour ses actionnaires de manière "durable", a déclaré mercredi la société sud-coréenne dans un communiqué adressé à Reuters.

Son concurrent de plus petite taille, SK Hynix 000660.KS , a également déclaré dans un communiqué distinct adressé à Reuters que la société préparait des plans concrets de redistribution aux actionnaires d’ici la fin de l’année et qu’elle prévoyait d’"augmenter de manière significative" la redistribution du capital.

La semaine dernière, les deux sociétés ont annoncé des bénéfices trimestriels battant tous les records, grâce à la demande de puces mémoire stimulée par l’intelligence artificielle.