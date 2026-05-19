Samsung et le syndicat réduisent leurs divergences à l'approche d'une grève de grande ampleur

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* Des concessions ont été faites, mais les deux parties restent sur leurs positions concernant deux points essentiels

* Le syndicat a prévu une grève de 18 jours à partir de jeudi

* Le gouvernement menace de recourir à l'arbitrage d'urgence, ce qui suspendrait la grève

(Réécriture et mise à jour) par Hyunjoo Jin et Heekyong Yang

Samsung Electronics

005930.KS et son syndicat sud-coréen ont réduit certains de leurs différends, a déclaré mardi un médiateur participant aux négociations, alors que la pression s'intensifie de la part du gouvernement et des groupes d'entreprises pour éviter une grève longue, imminente et préjudiciable.

Les deux parties cherchent à conclure un accord sur le versement des primes avant que près de 48 000 travailleurs ne se mettent en grève pendant 18 jours à partir de jeudi.

Une grève d'une telle ampleur et d'une telle durée pourrait causer des dommages considérables à l'économie, Samsung représentant près d'un quart des exportations sud-coréennes. Samsung est également le plus grand fabricant mondial de puces mémoire et toute perturbation de la production pourrait affecter l'approvisionnement mondial à un moment où l'essor de l'intelligence artificielle a entraîné des pénuries.

Park Su-keun, président de la Commission nationale des relations du travail, qui assure la médiation des négociations, a déclaré que si les deux parties avaient fait des concessions, elles restaient dans l'impasse sur deux points clés, sans toutefois donner plus de détails.

Samsung n'a pas souhaité faire de commentaires, tandis qu'un représentant syndical n'était pas immédiatement disponible pour s'exprimer.

LE SYNDICAT SOUS FORTE PRESSION POUR ÉVITER LA GRÈVE

Alors que la menace de grève a mis la Corée du Sud sur les dents, les investisseurs ont été rassurés après que le gouvernement a menacé, ce week-end, d'intervenir et d'ordonner un arbitrage d'urgence. Cela empêcherait la grève d'avoir lieu pendant 30 jours, le temps que le gouvernement assure la médiation des négociations.

Les actions de Samsung ont reculé de 0,7% mardi, limitant leurs pertes après l'annonce que les deux parties étaient en train de réduire leurs divergences. Elles ont également progressé de 0,4% au cours de la semaine écoulée.

Le ministre de l'Industrie, Kim Jung-kwan, a déclaré mardi au Parlement que la grève "ne devait pas avoir lieu".

"La réalité est que tous nos citoyens s’inquiètent de cette situation, compte tenu des répercussions qu’une grève chez Samsung pourrait entraîner", a-t-il déclaré.

Les groupes d'entreprises sud-coréens ont également exhorté le syndicat à ne pas aller jusqu'à la grève.

LES RÉPERCUSSIONS ÉCONOMIQUES POTENTIELLES

Dans le pire des cas, la grève pourrait réduire de 0,5 point de pourcentage la croissance prévue de 2,0% pour l'économie sud-coréenne cette année, selon un responsable de la banque centrale du pays, qui a souhaité rester anonyme.

Ce chiffre repose sur l'hypothèse d'une perte d'environ 30 000 milliards de wons (19,9 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros) de production de puces et de "quelques semaines" supplémentaires de perturbation avant que les chaînes de production ne fonctionnent à nouveau normalement.

Jeff Kim, analyste chez KB, a estimé qu'une grève de 18 jours pourrait perturber l'approvisionnement mondial en mémoires DRAM de 3% à 4% et en mémoires NAND de 2% à 3%, ce qui risquerait d'alimenter de nouvelles hausses de prix.

L'ÉCART SALARIAL ENTRE SAMSUNG ET HYNIX SE CREUSE

Ce conflit est le plus grave affrontement entre Samsung et son syndicat depuis que le président de Samsung Electronics, Jay Y. Lee, s'est engagé en 2020 à mettre un terme aux activités antisyndicales passées de l'entreprise.

Samsung est l'un des employeurs les plus prisés de Corée, mais les employés sont de plus en plus frustrés par l'écart salarial croissant avec son concurrent plus modeste, SK Hynix

000660.KS , qui a pris très tôt l'avantage en fournissant des mémoires à large bande passante pour les puces d'intelligence artificielle de Nvidia NVDA.O .

SK Hynix a remanié sa structure salariale l'année dernière, ce qui s'est traduit par des primes plus de trois fois supérieures à celles offertes aux travailleurs de Samsung. Les membres du syndicat de Samsung ont déclaré que cela avait accéléré l'exode des travailleurs vers SK Hynix et entraîné une forte augmentation du nombre d'adhésions au syndicat de Samsung.

Le syndicat a exigé que Samsung supprime le plafond de 50% des primes par rapport au salaire annuel, alloue 15% du bénéfice d'exploitation annuel à un fonds de primes partagé entre les employés et formalise ces dispositions dans les contrats.

Samsung a proposé que les employés du secteur des puces mémoire reçoivent des primes "spéciales" qui dépasseraient celles des employés de SK Hynix, tout en maintenant le plafond des primes.

Lundi, un tribunal a partiellement accédé à la demande d'injonction de Samsung, statuant que les effectifs essentiels dans certaines installations de production devaient être maintenus pendant toute action collective.

(1 $ = 1.505,9000 wons)