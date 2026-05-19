Grande-Bretagne: Les entreprises ont réduit leurs embauches et publié moins d'offres d'emploi en avril

Des travailleurs sur le London Bridge à l'heure de pointe du matin à Londres

Les entreprises britanniques ont ralenti leurs embauches et ‌publié moins d'offres d'emploi en avril, selon des données publiées mardi, ce qui vient s'ajouter aux récents signes de l'impact de ​la guerre en Iran sur l'économie.

Les données fournies par l'administration fiscale, qui pourraient encore faire l'objet d'une révision, révèlent une forte baisse de 100.000 emplois par rapport au mois de mars.

Ce recul est le plus marqué depuis mai 2020, en ​pleine pandémie de COVID-19, souligne l'Office national des statistiques (ONS).

Les données publiées mardi montrent également que le nombre d'offres d'emploi est tombé à 705.000 au cours du trimestre ​clos en avril, contre 712.000 au cours des trois mois ⁠précédents, soit le niveau le plus bas depuis le trimestre clos en février 2021.

Liz McKeown, directrice des statistiques économiques ‌à l'ONS, souligne que les secteurs à bas salaires, tels que l'hôtellerie et la restauration ainsi que le commerce de détail, ont enregistré certaines des baisses les plus importantes en termes d'effectifs ​et d'offres d'emploi, tant dans les données ‌les plus récentes que sur l'ensemble de l'année écoulée.

Les employeurs se sont plaints du ⁠fait que la hausse des charges sociales et une réforme gouvernementale visant à accorder davantage de droits aux travailleurs ont rendu le recrutement plus coûteux pour eux.

"Les derniers chiffres indiquent que le marché du travail est sous pression", a déclaré Jack ⁠Kennedy, économiste chez la plateforme ‌de recherche d'emploi Indeed.

"L'économie britannique a connu une croissance étonnamment robuste au premier trimestre, mais le ⁠conflit avec l'Iran devrait peser lourdement sur les trimestres à venir, limitant encore davantage la demande d'embauche. Un contexte politique ‌national instable ajoute une incertitude dont les entreprises se passeraient bien", a-t-il ajouté.

Les salaires hors primes ont ⁠pour leur part progressé de 3,4% au cours des trois premiers mois de 2026 ⁠par rapport à la même période ‌de l'année dernière.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une croissance de 3,4% des salaires hebdomadaires moyens après une progression ​de 3,6% sur les trois mois à fin février

La Banque ‌d'Angleterre (BoE) suit de près la croissance des salaires afin d'évaluer le niveau de pression inflationniste dans l'économie, la flambée des prix de l'énergie depuis le ​début de la guerre en Iran ayant ajouté un nouveau motif d'inquiétude.

Toutefois, plusieurs responsables de la politique monétaire estiment que le ralentissement de la croissance des salaires observé depuis le début de l'année 2025 devrait se poursuivre en ⁠raison de l'impact de la guerre sur le recrutement et sur l'économie dans son ensemble.

Le taux de chômage a légèrement augmenté, passant de 4,9% au cours des trois mois précédant février à 5,0% au premier trimestre 2026.

Si le nombre de personnes ayant un emploi a augmenté de 148.000 au premier trimestre, plus que prévu, cette hausse est entièrement due à l'augmentation du nombre de travailleurs indépendants. Le nombre de salariés a quant à lui diminué de 53.000.

(Rédigé par William Schomberg ; version française ​Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)