Samsung Electronics et le groupe SK concluent des accords d'une valeur de 950 milliards de dollars alors que la Corée du Sud accueille les géants de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Des accords colossaux et des partenariats mettent en lumière la ruée des entreprises d'IA pour s'assurer un approvisionnement en puces

* Le président Lee met en avant « l’écosystème dynamique de l’IA » de la Corée du Sud pour le marché mondial

* Le sommet rassemble les principaux développeurs d’IA et les géants sud-coréens des puces

* La demande de puces plus nombreuses et plus rapides ne cesse de croître, selon le président du groupe SK

(Refonte et mise à jour avec les détails des accords et des partenariats) par Max A. Cherney et Heekyong Yang

La Corée du Sud a annoncé 950 milliards de dollars de nouvelles initiatives en matière d’IA impliquant Samsung Electronics 005930.KS , le groupe SK et des entreprises technologiques américaines, alors que les leaders mondiaux de l’IA s’empressent de pallier la pénurie de puces plus rapides nécessaires pour alimenter et développer des systèmes plus avancés.

Le groupe SK a signé des accords d’une valeur de 750 milliards de dollars, dont le partenariat entre SK Hynix

000660.KS et Nvidia NVDA.O évalué à plus de 500 milliards de dollars, a indiqué la Maison Bleue, siège de la présidence sud-coréenne, à l’issue d’un sommet sur l’IA organisé par le président Lee Jae Myung à San Francisco.

Samsung Electronics a déclaré avoir signé un protocole d’accord avec Broadcom AVGO.O portant sur un montant pouvant atteindre 200 milliards de dollars, couvrant les puces mémoire, les services de fonderie et les solutions d’encapsulation avancées.

Ces accords constituent les dernières initiatives en date des entreprises américaines spécialisées dans l’IA, qui espèrent ainsi s’assurer un approvisionnement alors que la demande en puces et en infrastructures informatiques dépasse l’offre, poussant les entreprises technologiques à nouer des partenariats plus étroits avec les leaders sud-coréens des semi-conducteurs et de la mémoire.

S’exprimant lors du sommet, M. Lee a déclaré que la Corée du Sud ouvrirait la voie à une nouvelle ère de l’IA en partenariat avec des entreprises technologiques mondiales, en mettant à disposition son « écosystème dynamique d’IA » afin de développer le marché mondial de l’IA à usage industriel et personnel.

Il a dévoilé une « Déclaration de San Francisco sur l’IA » qui expose les ambitions de la Corée du Sud en matière d’IA dans le cadre d’une coopération technologique avec les États-Unis.

« Je voudrais présenter une vision pour l’avenir de l’IA et proposer une coopération mondiale pour la concrétiser », a déclaré M. Lee.

Avant de rejoindre le sommet, M. Lee a rencontré séparément Jensen Huang, directeur général de Nvidia, Sam Altman, directeur général d’OpenAI, Dario Amodei, directeur général d’Anthropic, et Hock Tan, directeur général de Broadcom.

Jay Y. Lee, président exécutif de Samsung Electronics

005930.KS , Chey Tae-won, président du groupe SK, Euisun Chung, président exécutif de Hyundai Motor Group 005380.KS , et Lee Hae-jin, fondateur de Naver 035420.KS , étaient également présents.

Nvidia et le groupe sud-coréen SK ont dévoilé une nouvelle initiative en matière d’IA, d’une valeur de 500 milliards de dollars, portant à la fois sur des centres de données d’IA à grande échelle et sur des mémoires de nouvelle génération.

Cette initiative comprend un partenariat à long terme avec SK Hynix visant à garantir l’approvisionnement de Nvidia en mémoires de nouvelle génération et à développer conjointement des mémoires à haut débit destinées à l’entraînement des IA, aux agents IA et aux applications physiques de l’IA.

Dans le cadre de cet accord, SK Telecom 017670.KS prévoit de construire un centre de données de 2 gigawatts équipé de puces Vera Rubin et de puces mémoire HBM4 (HBM) à haute bande passante de SK Hynix. La mise en service de ce centre de données est prévue pour 2027.

Samsung Electronics a déclaré qu’il collaborerait avec Broadcom au développement de son accélérateur d’IA de nouvelle génération basé sur la technologie HBM de Samsung et lui fournirait un procédé de fonderie de moins de 2 nanomètres ainsi que des solutions d’encapsulation avancées.

“J'EN VEUX DAVANTAGE”

Le président de SK, M. Chey, a déclaré que les clients du secteur de l’IA recherchaient bien plus de mémoire que prévu initialement, en évoquant des discussions récentes avec Nvidia, Anthropic, OpenAI et Broadcom.

M. Chey a ajouté que les besoins en mémoire prévus par Nvidia pour les cinq prochaines années pourraient bientôt s’avérer plus élevés.

“Je ne serais pas surpris que, la prochaine fois que je verrai (Huang), il me dise que ces chiffres étaient trop bas et qu’il me dise: “J’en veux plus””, a déclaré M. Chey.

Il a ajouté que le directeur général de Broadcom, Hock Tan, lui avait également confié que la demande en mémoire de son entreprise allait probablement dépasser l’offre disponible, et qu’Anthropic vérifiait régulièrement la disponibilité future des puces, alors que l’entreprise passe du développement de modèles d’IA à la mise en place de capacités de calcul.

M. Chey a indiqué qu’OpenAI aurait besoin d’une puissance de calcul considérable et avait exhorté SK à fournir des puces directement au fabricant de ChatGPT.

Le président du groupe SK a également déclaré qu’Anthropic développait sa propre “puissance de calcul” sans donner plus de détails, faisant peut-être référence à un projet rapporté par Reuters selon lequel le laboratoire d’IA étudierait la possibilité de concevoir ses propres puces .

Un porte-parole d’Anthropic a déclaré que la start-up explorait en permanence différentes options et s’appuyait sur une gamme variée de puces afin d’adopter une approche diversifiée en matière de calcul.

Le directeur général d’Anthropic, M. Amodei, n’a fait aucun commentaire sur ce projet, se contentant d’indiquer que la société avait signé des accords d’approvisionnement avec Samsung Electronics et SK Hynix, sans fournir plus de détails.

En mai, Anthropic a levé des fonds avec une valorisation post-financement de 965 milliards de dollars , citant Samsung Electronics, SK Hynix et Micron MU.O comme partenaires dont les technologies jouent un rôle essentiel dans l’approvisionnement en puces de mémoire, de stockage et logiques.

Le président Lee doit assister samedi à une réunion dans la Silicon Valley entre le Service national des retraites de Corée du Sud, troisième fonds de pension mondial, et des sociétés de capital-risque basées aux États-Unis, afin d’encourager les investissements dans les start-ups sud-coréennes.

Ces événements soulignent les efforts déployés par Lee pour attirer des capitaux internationaux et des partenaires technologiques, alors qu’il mène l’une des initiatives d’IA soutenues par l’État les plus ambitieuses au monde.

Le mois dernier, Lee a dévoilé , trois projets d’envergure portés par l’État et menés par Samsung Electronics et SK Hynix, visant à créer des pôles de production de semi-conducteurs, des écosystèmes physiques dédiés à l’IA et des centres de données d’IA, dans le cadre d’une stratégie industrielle de grande envergure représentant plus de 576 milliards de dollars d’investissements.